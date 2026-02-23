Американските индекси почти не трепват след подновеното напрежение около митата на Тръмп*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва без значителни изменения, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще повиши глобалните си мита до 15% след решението на Върховния съд от петък да отмени „реципрочните“ му налози, обявени през миналата година, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не отбелязват промяна.

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи глобалната ставка до 15% спрямо обявените от него в петък 10%. Той добави, че новите налози ще влязат в сила незабавно, въпреки че не е ясно дали са подписани официални документи относно сроковете.

Президентът също така предупреди, че през следващите няколко месеца ще бъдат наложени допълнителни такси.

Лидерите на Европа изразиха загриженост относно тази мярка, като предупредиха, че търговските споразумения със САЩ могат да бъдат застрашени. Европейската комисия (ЕК) посочи в изявление в събота, че „настоящата ситуация не е благоприятна за осъществяване на „справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции“ и поиска „пълна яснота“ от правителството във Вашингтон относно следващите му стъпки.

„Големият въпрос за икономиката е какво ще се случи занапред и ако търговската политика на Тръмп продължи по този път, е много вероятно да се върнем към Върховния съд по-късно през годината“, коментира Майкъл Ландсберг, главен инвестиционен директор в Landsberg Bennett Private Wealth Management. „Напрежението около митата вероятно ще бъде тема, която ще отвлича вниманието на пазарите до края на годината, макар и с по-малка нестабилност в сравнение с първоначалния шок през април миналата година“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,06%, а тази по 30-годишните - до 4,71%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,16% до 97,622 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,82% до 72,35 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,01% до 67,15 долара за барел.

Златото поскъпва с 2,19 на сто и се търгува на цена от 5192,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.