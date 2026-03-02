Dow пада с 500 пункта, S&P 500 губи 1% на фона на ескалиращата криза в Иран*

Индексите на Wall Street поемат рязко надолу в понеделник, след като САЩ и Израел атакуваха Иран през уикенда, което доведе до скок в цените на петрола и добави нестабилността в Близкия изток към списъка с нарастващите притеснения на инвеститорите в акции, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 спадат с по 1,1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 1,6%.

Съвместните удари на САЩ и Израел отнеха живота на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, което бележи повратна точка за Ислямската република и един от най-значимите епизоди за историята ѝ от 1979 г. насам. Иранските власти се заканиха да отговорят на ударите, което породи опасения, че конфликтът може да ескалира още повече в целия регион, след като експлозии бяха чути в места като Дубай и Абу Даби.

„Рискът от продължителен конфликт е по-висок, отколкото през 2024 г. или 2025 г., въпреки че не виждаме тази война да ескалира до степен, в която да промени драстично перспективите за САЩ“, заяви Аджай Раджадякша от Barclays.

„По-голямата несигурност потиска настроенията на инвеститорите, което може да окаже широко влияние върху рисковите активи в световен мащаб“, смята Адам Хетс от Janus Henderson. „В продължителен период на несигурност повишението на цените на енергията може да предизвика глобална инфлационна паника“, добави той.

Акциите на Northrop Grumman поскъпват с 3% след атаките, а цената на книжата на други компании от сектора на отбраната, като Lockheed Martin и RTX, се повишава с по 4%.

Книжата на енергийни компании, включително Exxon Mobil и Chevron, поскъпват със съответно 3% и 1%.

Но нагласата за избягване на риска доведе до поевтиняване на повечето акции, като най-големи загуби отбелязаха технологичните и банковите компании.

Геополитическата ескалация утежнява и без това нестабилната обстановка за пазарите. S&P 500 завърши февруари на червено на фона на подновените сътресения в акциите на компаниите за изкуствен интелект (AI) и софтуер.

Страховете, че автоматизацията може да подкопае бизнес моделите и да доведе до нарастващ брой съкращения, повлияха на настроенията, като породиха опасения за последици върху цялата икономика.

„Очакваме краткосрочно въздействие, но не можем да изключим по-продължително напрежение за акциите“, посочват стратезите на Citi в бележка до клиентите си относно конфликта в Близкия изток.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,023%, а тази по 30-годишните - до 468%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,81% до 98,401 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 8,29% до 78,91 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – със 7,22% до 71,86 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,67 на сто и се търгува на цена от 5335,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.