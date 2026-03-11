Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион затвориха предимно с повишения

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно ръстове в сряда, докато инвеститорите продължават да следят развитията около войната в Иран, предаде CNBC.

Южнокорейският индекс Kospi напредна с 1,4% до ниво от 5609,95 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq затвори без промяна на ниво от 1136,83 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 скочи с 1,43% до 55 025,37 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,94% до 3698,85 пункта.

Австралийският показател S&P/ASX 200 се повиши с 0,59% и затвори на ниво от 8743,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,24% до 25 898,76 пункта, но показателят CSI 300 в континентален Китай добави 0,64% до 4704,50 пункта.

Акциите на китайския производител на електромобили Nio, котирани на борсата в Хонконг, поскъпнаха с повече от 15%, след като компанията отчете рязко подобрение в резултатите за четвъртото тримесечие, подпомогнато от скока в доставките, по-добрия продуктов микс и съкращаването на разходите.