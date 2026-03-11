Европейските индекси се понижиха след нова порция отчети и геополитическо напрежение

Водещите индекси на европейските пазари приключиха сесията в сряда преобладаващо на червено, докато трейдърите продължават да наблюдават развитието на ситуацията в Близкия изток, съобщава CNBC.

Общоевропейският измерител Stoxx 600 се раздели с 0,8%, като повечето сектори отчетоха понижения.

Германският показател DAX отписа 1,6%, докато френският CAC се раздели с 0,2%.

Във Великобритания индексът FTSE спадна с 0,6%, докато италианският FTSE MIB се понижи с почти процент.

При индивидуалните акции тези на германския отбранителен гигант Rheinmetall поевтиняха с над 8%, след като компанията отчете ръст на продажбите от 29% за цялата 2025 г. спрямо предходната година до 9,94 млрд. евро. Стойностите обаче са под очакванията за 10,53 млрд. евро на LSEG. Оперативната печалба е в размер на 1,68 млрд. евро при прогнозирани 1,75 млрд. Евро.

От своя страна, книжата на производителя на луксозни автомобили Porsche изтриха от стойността си 1,2%, след като компанията обяви планове да намали разходите и да увеличи продуктовия си диапазон след „предизвикателната“ 2025 г.

Обратно на тенденцията от днешната сесия, собственикът на Zara отчете ръст в стойността на акциите си с 0,5%. Inditex съобщи за стабилно представяне през първото си фискално тримесечие.

По-рано през деня стана ясно, че Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще освободи 400 млн. барела от аварийните петролни резерви, докато правителствата се опитват да овладеят скока в цените, предизвикан от войната в Близкия изток. Това е най-голямото освобождаване на запаси от „черно злато“ в историята.