Продажбите на Rheinmetall за 2025 г. растат с 29%, но пак остават под прогнозите

Германският производител на оръжия Rheinmetall отчете ръст на продажбите от 29% за цялата 2025 г. спрямо предходната година. Очакванията са приходите да се повишат дори повече през тази година на фона на завишените разходи на правителствата за отбрана, съобщава CNBC.

Продажбите на гиганта са се увеличили с 29% през 2025 година до 9,94 млрд. евро, което обаче е под очакванията за 10,53 млрд. евро, според оценките на LSEG.

Акциите на Rheinmetall поевтиняват с 3,7% в сряда сутринта.

Приходите преди данъците и лихвите са в размер на 1,68 млрд. евро при прогнозирани 1,75 млрд. евро, докато забавянето при изпълнението на поръчките е стигнало рекордните 63,8 млрд. евро – 36% скок в сравнение с предходната година.

„Светът се променя бързо и Rheinmetall е добре подготвена“, коментира главният изпълнителен директор Армин Папергер. „С нашите продукти ще имаме значителен дял в нарастващите разходи за оборудване на въоръжените сили и ще доставяме това, от което съвременните въоръжени сили се нуждаят през 21 век“, допълни той.

Седмата по големина на пазарната оценка германска компания представи и прогнозите си за 2026 г., за които намекна още в началото на февруари.

Очакванията са продажбите на цялата група да нараснат с между 40% и 45% до 14-14,5 млрд. евро. Оперативният марж се очаква да е около 19%.

По-рано миналия месец компанията сигнализира, че продажбите за тази година ще са между 13,2 млрд. и 14,1 млрд. евро, а печалбата преди лихвите и данъците ще е 2,4-2,8 млрд. евро, като и двете стойности са с над 10% под оценките.

Акциите на Rheinmetall поскъпнаха с впечатляващите 540% през последните три години, като компанията се позиционира като водещ доставчик на въоръжение в Европа. Ценовите ръстове обаче се поуспокоиха през последната година, тъй като някои инвеститори се питат дали акциите са достигнали пълната си стойност и дали растежът може да се поддържа дългосрочно. От началото на годината книжата поскъпват с 3,4%.

Rheinmetall, както и други отбранителни фирми като британската Bae Systems и италианската Leonardo, се смятат за добре позиционирани да се възползват от ръстовете в разходите за отбрана на европейските правителства през следващите пет години на фона на продължаващата война в Украйна.