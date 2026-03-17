Американският долар отново е на върха, но може би не за дълго

Американският долар се радва на подкрепа през последните седмици, поскъпвайки спрямо всички водещи валути и връщайки си отново титлата „актив убежище“ във времена на пазарен стрес.

Но анализаторите предупреждават, че това вероятно ще е за кратко, пише CNBC в материал.

През първата половина на 2025 г. доларът отчете най-лошото си представяне за повече от 50 години, след като бяха отменени обявените през април мита на американският президент Доналд Тръмп от т. нар. ден на освобождението, разклащайки вярата в американските активи

Доларовият индекс, който измерва представянето на американските пари спрямо кошница конкурентни валути, се понижи с почти 10% през 2025 г., слагайки край на „15-годишен бичи цикъл“, коментираха от Morgan Stanley през август.

Но нещата се обърнаха, след като започна войната с Иран. САЩ са ключов износител на петрол и пикът на цените на сорта WTI увеличи търсенето за американската валута, тъй като петролът се търгува именно в долари. Индексът сега е точно под най-високото си ниво за последните 10 месеца.

„Геополитическото напрежение в Близкия изток отново затвърди ролята на американския долар като основна валута убежище“, коментираха форекс анализатори на HSBC в бележка от четвъртък. „Това подсеща как нищо не се е променило спрямо обичайния наратив отпреди почти година“, допълват те.

Както британската лира, така и еврото отслабнаха, тъй като Европа за пореден път показа уязвимост в лицето на ценовия шок при енергоносителите заради конфликта в Близкия изток на фона на зависимостта си от вноса. САЩ са си самодостатъчни по отношение на производство и са по-изолирани от сътресенията в Ормузкия проток – ключовият маршрут за доставки на петрол и газ, който бе блокиран от Иран.

В бележката си анализаторите на HSBC допълват, че има причина да не застанат категорично зад по-силния долар, най-вече защото двигателите зад ралито през 2022 г. вече не са налице.

Други анализатори също посочват, че завръщането на долара ще е краткотрайно.

„Фундаменталните проблеми, които допринесоха за неговата слабост преди последната война в Близкия изток, не са изчезнали“, посочва Ръс Молд, инвестиционен директор на AJ Bell, пред CNBC.

„Те включват своенравна американска администрация, чиято стратегия е трудно разгадаема, огромни фискални дефицити и политически натиск върху независимостта на централната банка – все характеристики, които инвеститорите биха, честно казано, очаквали от развиващ се пазар, а не от развит такъв“, допълва той.

Във вторник цената на петрола продължава да се покачва осезаемо, като минути преди 17 ч. българско време фючърсите върху международния бенчмарк Брент се търгуват за 101,57 долара за барел, което е ръст от 1,4%, докато тези върху американския сорт WTI – за 94,54 долара за барел, или поскъпване от 1,1%. Сега основният въпрос пред инвеститорите е колко дълго ще продължи конфликтът.

„Докато кризата продължава, очакваме доларът да е силен“, отбелязва Джейсън да Силва, инвестиционен директор на частната банка Arbuthnot Latham, пред CNBC. „Но щом веднъж ситуацията се нормализира, очакваме доларът да продължи да отслабва“, допълва той.