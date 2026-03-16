САЩ не разчитат на Ормузкия проток за петрола, но блокадата засяга други ключови доставки

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че затварянето на Ормузкия проток не е критично за доставките на петрол в САЩ, нито за износа на американски петрол, но блокадата засяга други важни стоки, сред които на торове, а също и на генерични лекарства. По данни на CNBC около половината от генеричните лекарства, които се изписват в САЩ, идват от Индия, а тя разчита на протока за голяма част от доставките за тези медикаменти.

Агенцията отбелязва, че на този етап няма място за паника, дори и за пациенти, които приемат лекарства за диабет и високо кръвно налягане, защото обикновено повечето дистрибутори имат резерв за 30-60 дни, именно за моменти с проблеми в доставките. Ситуацията обаче може да се влоши.

През Ормузкия пр оток минават 35% от суровините, необходими за производството на торове. Недостигът увеличава цените - най-вече в САЩ, които са един от големите потребители. Засегнати са и 15% от доставките на етилен и полиетилен, което подкрепи търговията с акции на китайските химически гиганти с 80%.

Bloomberg допълва, че продължителното затваряне на Ормузкия проток ще засегне индустри, които на пръв поглед нямат нищо общо с петрола, включително и чипове, производители на автомобили, храни и дори ресторантите в Индия (заради намалените доставки на природен газ, използван в кухните на ресторантите). Вече има данни, че заведенията за хранене в Индия намаляват работното си време и бавят поръчките заради недостига на газ, а ситуацията доведе до поскъпване на електрическите готварски печки.