Атаката срещу газово находище в Иран оцвети в червено европейските борси

Европейските борси спряха възхода си в сряда, след като атаката срещу иранското газово находище Парс повиши цените на петрола и възобнови опасенията от ескалация в Близкия изток, предава Ройтерс.

Паневропейският индекс Stoxx 600 отбеляза спад от 0,7% до 598,25 пункта, след като се повиши с 0,67% по-рано по време на сесията, и прекъсна двудневната си печеливша серия.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 отписа 0,94% до 10 305,29 пункта. Германският DAX се понижи с 0,96% до 23 502,25 пункта. Френският CAC 40 е надолу с 0,06% до 7969,88 пункта.

Атаката срещу Парс беше първият удар срещу иранска енергийна инфраструктура в Персийския залив по време на войната на САЩ и Израел и накара Техеран да предупреди съседните си страни, че енергийните им инсталации ще бъдат поразени „в следващите часове“.

Движенията на пазара показват колко чувствителни остават инвеститорите към развитията в Близкия изток, като подкопават надеждите, че пазарът на акции може би е достигнал дъно, особено в зависимата от вноса на петрол Европа.

Фючърсите върху Брент поскъпват с 4,75% до 108,33 долара за барел, а контрактите върху американския лек суров петрол WTI прибавят 1,89 % до 98,03 долара за барел.

Инвеститорите в Европа са в очакване на решението на Европейската централна банка за лихвите, а председателят на ЕЦБ Кристин Лагард трябва да говори по-късно през седмицата и да очертае перспективите за лихвите. Това може да даде нови указания на инвеститорите как да се позиционират.

Секторът на потребителските стоки отбеляза спад от 2,72% и се представи най-слабо в Stoxx 600. Здравният сектор също се понижи с 2%.

Банките бяха изолирани от разпродажбите, като отбелязаха ръст от 1,22% и за трети пореден ден се оцветиха в зелено.

На корпоративния фронт книжата на Logitech поевтиняха с 6,07%, след като UBS понижи рейтинга им от „купувай“ на „неутрален“ и намали целевата си цена.

Цената на акциите на Diploma нарасна със 17,79% до рекорден връх, след като компанията повиши прогнозите си за фискалната 2026 г.