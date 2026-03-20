Китай изсмуква среброто от международните пазари, за да задоволи търсенето у дома

Ненаситният апетит на Китай за сребро повиши покупките в чужбина до осемгодишен връх в началото на 2026 г., докато вносителите подхранват рязкото нарастване на индустриалното и инвестиционното търсене.

Най-големият купувач в света е внесъл над 790 тона през първите два месеца на годината, включително близо 470 тона през февруари - най-много в историята за този месец, според данни на китайските митници от петък, цитирани от Bloomberg. Силното търсене е изтласкало местните цени значително над международните бенчмаркове, намалявайки и без това ниските борсови запаси и извличайки метал от чужбина.

Цените на среброто никога не са имали толкова волатилно начало на годината, като се покачиха с около 70% на фона на вълна от спекулативни покупки от Китай и други места, преди рязко да изтрият печалбите си в края на януари. Силните данни за вноса показват, че физическото потребление в Китай се е запазило въпреки промените в търгуваните потоци.

Търсенето идва както от инвеститори на дребно, които влагат в сребърни кюлчета, алтернатива на все по-скъпото злато, така и от производители на соларни панели, които се запасяват преди отпадането на отстъпките при таксите за износ от 1 април. Соларната индустрия консумира около една пета от годишното предлагане и е предимно разположена в Китай.

Намаляват резервите от сребро на различни пазари. Графика: Bloomberg LP

Търсенето на физически кюлчета е много силно и производителите на соларни клетки се радват на успех, посочва Рона Оконъл, начело на пазарния анализ за Европа, Близкия изток, Африка и Азия в StoneX Group Inc. „В същото време запасите на китайските борси падат все по-ниско, което има свой собствен психологически ефект“, допълва тя.

Голяма част от метала е преминал през Хонконг – коридор за благородни метали, насочващи се към континента, тъй като търговците са се опитали да се възползват от атрактивна възможност за арбитраж. През първите два месеца цените в Хонконг за големите сребърни кюлчета, търгувани от банките, са отчели премия от 8 долара за тройунция, когато обикновено се търгуват с отстъпка спрямо бенчмарка в Лондон, посочва Стенли Чънг, управляващ директор на AC Precious Metals Refinery Ltd.

Значителният внос за Китай все още не е нарушил лондонския пазар благодарение на рекордния приток на сребро към световния търговски център след историческия недостиг миналата година. По-малкото количество сребро, държано в борсово търгувани фондове по света, което намаля тази година с повече от 1900 тона, също е освободило повече метал към пазара.

„Лондонският пазар се държи много добре въпреки това силно търсене на сребро в Китай“, посочва Даниел Гали, старши стоков стратег в TD Securities Inc. „За първи път от повече от година пазарът може да се справи с този мащаб на търсене, без това да доведе до значителни ценови колебания или смущения“, допълва той.

Проследимите запаси, наблюдавани от големи борси от Ню Йорк до Шанхай, или намаляват, или са доста под дългосрочните си средни стойности, което предполага, че металът остава оскъден в по-широката система на търговия. И пазарът има основания за безпокойство.

„Китай е един от най-значимите пазари в света както за промишлено потребление, така и за инвестиции в сребро“, посочва Симон Кноблох, главен оперативен директор на голямата швейцарска рафинерия Valcambi SA. „Обратната връзка, която получаваме от пазара, показва силен интерес към физически продукти“, допълва той.

Развиващият се апетит за сребро като по-евтин заместител на златото направи инвестиционните кюлчета – вариращи от 20 грама до един килограм – често срещани на пазара „Шуейбей“ в Шънджън, центърът на търговията с кюлчета на дребно в Китай.

„Среброто е хит сред инвеститорите и продавачите на дребно“, отбелязва Сун Дзянджън, изследовател в Guangdong Southern Gold Market Academy.

По думите му е настъпила промяна в начина на мислене на потребителите, които все повече гледат на златото като на недостъпно. В същото време белият метал в момента се търгува на цена от около 70 долара за унция, докато златото се колебае около 5000 долара за унция тази година след бурно рали.

Търговците на кюлчета приветстват промяната, каза Сун. По-евтините кюлчета означават по-малък натиск върху финансирането. Мнозина търговци са увеличили запасите си от сребро, утроявайки общите запаси в „Шуейбей“ до около 300 тона през последните месеци, според неговата оценка.

Засега пазарите могат да си поемат въздух малко по-лесно. Китайската премия върху среброто е намаляла, а търсенето на слънчева енергия се е забавило с наближаването на крайния срок за отстъпката, каза Юен Джън, анализатор в базираното в Шанхай търговско подразделение на Henan Jinli Gold and Lead Group Co. „Придвижили сме се към ситуация на повече снабдяване, отколкото търсене в близко бъдеще“, допълва тя.

Това се вижда в Шънджън, където изложените сребърни кюлчета намират по-малко купувачи. Но е малко вероятно това да е краят на историята.

„Всичко, от което се нуждаете, е просто още един скок в цените“, казва Сун. „Инвеститорите на дребно са склонни да следват възходящите тенденции, а не да купуват при спадове“, допълва той.