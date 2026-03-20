Китай изсмуква среброто от международните пазари, за да задоволи търсенето у дома

Пекин е внесъл над 790 тона през първите два месеца на годината, включително близо 470 тона през февруари - най-много в историята за този месец

11:03 | 20.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Ненаситният апетит на Китай за сребро повиши покупките в чужбина до осемгодишен връх в началото на 2026 г., докато вносителите подхранват рязкото нарастване на индустриалното и инвестиционното търсене.

Най-големият купувач в света е внесъл над 790 тона през първите два месеца на годината, включително близо 470 тона през февруари - най-много в историята за този месец, според данни на китайските митници от петък, цитирани от Bloomberg. Силното търсене е изтласкало местните цени значително над международните бенчмаркове, намалявайки и без това ниските борсови запаси и извличайки метал от чужбина.

Цените на среброто никога не са имали толкова волатилно начало на годината, като се покачиха с около 70% на фона на вълна от спекулативни покупки от Китай и други места, преди рязко да изтрият печалбите си в края на януари. Силните данни за вноса показват, че физическото потребление в Китай се е запазило въпреки промените в търгуваните потоци.

Търсенето идва както от инвеститори на дребно, които влагат в сребърни кюлчета, алтернатива на все по-скъпото злато, така и от производители на соларни панели, които се запасяват преди отпадането на отстъпките при таксите за износ от 1 април. Соларната индустрия консумира около една пета от годишното предлагане и е предимно разположена в Китай.

Търсенето на физически кюлчета е много силно и производителите на соларни клетки се радват на успех, посочва Рона Оконъл, начело на пазарния анализ за Европа, Близкия изток, Африка и Азия в StoneX Group Inc. „В същото време запасите на китайските борси падат все по-ниско, което има свой собствен психологически ефект“, допълва тя.

Голяма част от метала е преминал през Хонконг – коридор за благородни метали, насочващи се към континента, тъй като търговците са се опитали да се възползват от атрактивна възможност за арбитраж. През първите два месеца цените в Хонконг за големите сребърни кюлчета, търгувани от банките, са отчели премия от 8 долара за тройунция, когато обикновено се търгуват с отстъпка спрямо бенчмарка в Лондон, посочва Стенли Чънг, управляващ директор на AC Precious Metals Refinery Ltd.

Значителният внос за Китай все още не е нарушил лондонския пазар благодарение на рекордния приток на сребро към световния търговски център след историческия недостиг миналата година. По-малкото количество сребро, държано в борсово търгувани фондове по света, което намаля тази година с повече от 1900 тона, също е освободило повече метал към пазара.

„Лондонският пазар се държи много добре въпреки това силно търсене на сребро в Китай“, посочва Даниел Гали, старши стоков стратег в TD Securities Inc. „За първи път от повече от година пазарът може да се справи с този мащаб на търсене, без това да доведе до значителни ценови колебания или смущения“, допълва той.

Проследимите запаси, наблюдавани от големи борси от Ню Йорк до Шанхай, или намаляват, или са доста под дългосрочните си средни стойности, което предполага, че металът остава оскъден в по-широката система на търговия. И пазарът има основания за безпокойство.

„Китай е един от най-значимите пазари в света както за промишлено потребление, така и за инвестиции в сребро“, посочва Симон Кноблох, главен оперативен директор на голямата швейцарска рафинерия Valcambi SA. „Обратната връзка, която получаваме от пазара, показва силен интерес към физически продукти“, допълва той.

Развиващият се апетит за сребро като по-евтин заместител на златото направи инвестиционните кюлчета – вариращи от 20 грама до един килограм – често срещани на пазара „Шуейбей“ в Шънджън, центърът на търговията с кюлчета на дребно в Китай.

„Среброто е хит сред инвеститорите и продавачите на дребно“, отбелязва Сун Дзянджън, изследовател в Guangdong Southern Gold Market Academy.

По думите му е настъпила промяна в начина на мислене на потребителите, които все повече гледат на златото като на недостъпно. В същото време белият метал в момента се търгува на цена от около 70 долара за унция, докато златото се колебае около 5000 долара за унция тази година след бурно рали.

Търговците на кюлчета приветстват промяната, каза Сун. По-евтините кюлчета означават по-малък натиск върху финансирането. Мнозина търговци са увеличили запасите си от сребро, утроявайки общите запаси в „Шуейбей“ до около 300 тона през последните месеци, според неговата оценка.

Засега пазарите могат да си поемат въздух малко по-лесно. Китайската премия върху среброто е намаляла, а търсенето на слънчева енергия се е забавило с наближаването на крайния срок за отстъпката, каза Юен Джън, анализатор в базираното в Шанхай търговско подразделение на Henan Jinli Gold and Lead Group Co. „Придвижили сме се към ситуация на повече снабдяване, отколкото търсене в близко бъдеще“, допълва тя.

Това се вижда в Шънджън, където изложените сребърни кюлчета намират по-малко купувачи. Но е малко вероятно това да е краят на историята.

„Всичко, от което се нуждаете, е просто още един скок в цените“, казва Сун. „Инвеститорите на дребно са склонни да следват възходящите тенденции, а не да купуват при спадове“, допълва той.

Az_Kocho
преди 13 минути
До: khao....да, по добре спри, защото съвсем се оплете. Войната започна февруари с презумпцията да свърши за една седмица. Но тя продължава като вече горят основни находища. Цените на горивата растат, на стоки и услуги също = инфлация. А мантрата че златото и среброто са хедж срещу инфлацията не работи. Цените им падат вместо да растат. Е и аз спирам защото няма смисъл да наливам от пусто в празно
khao
преди 22 минути
До: Az_Kocho незнам за какво намесваш войната, тя започна на 28ми февруари, а статията говори за първите два месеца .... но спирам, и на мен не ми се четът глупости ти !
Az_Kocho
преди 46 минути
Колкото по нагоре толкова по силна мания. И в един момент тарикатите започват да кешират на пик, а будалите продължават с покупките. И така докато будалите увиснат с стока която вече струва по малко. Ето така действат всички пазари, без изключение.
Az_Kocho
преди 48 минути
До: khao...виждаш кадър от филма, но не виждаш целия филм. 1. Заради войната цените на енергоносителите скачат, това вдига инфлацията, несигурността също. Какво се случва когато тези фактори са налице ? Цените на златото и на среброто растат.. НО В СЛУЧАЯ ТЕ ПАДАТ. 2. Когатондържава като Китай"изсмуква" нещо от пазара какво би трябвало да се случи с цената му? Да расте, а тя пада. Моята терия- периодично на всеки пазар се появява мания и цената тръгва нагоре. Колкото по нагоре толкова по силн
khao
преди 1 час
До: Az_Kocho очаквано е да не виждаш, много неща не виждаш! :):) но има връзка... а факта че едно бомбастично заглавие те подлъга също говори много за експертизата ти! Мании само в главата ти, среброто е материал който се използва доста в индустрията, не е като златото което се ползва предимно за ланци и сватбени подаръци в Индия!... та за чий да купуват когато цената е висока, а? За да им стане продукцията по скъпа, така ли?
Az_Kocho
преди 2 часа
До: khao...напротив, казвам че няма връзка, защото ако имаше цента щеше да е над 100 долара. При тези очаквания за инфлация и при "изсмукване" на среброто от пазара от Китай, цената му трябваше да е доста по висока. А това което казвам е че манията по среброто и златото явно е затихнала, хахаха
khao
преди 2 часа
До: Az_Kocho еми да.... има връза между двете неща, но явно не си я хванал :D
Az_Kocho
преди 2 часа
Не знам какво изсмуква Китай но цената на среброто в момента е 71.87 доста под пика му от 100 + usd.
