Европейските борси се възстановиха след коментара на Тръмп и надеждите за деескалация

Европейските борси се възстановиха в понеделник, като прекъснаха тридневната си губеща серия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще отложи удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура след „продуктивни“ разговори с Техеран, предава Ройтерс.

Паневропейският индекс Stoxx 600 отбеляза ръст от близо 0,6% до 576,78 пункта, след като се понижаваше с 2,5% по-рано по време на сесията, а повечето големи борси се озоваха на положителна територия.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се понижи с 0,24% до ниво от 9894,15 пункта. Германският DAX прибави 1,22% и завърши деня на ниво от 22 653,86 пункта. Френският CAC 40 напредна с 0,79% до 7726,20 пункта.

Обратът в средата на сесията на фондовите пазари показва, че те остават чувствителни към риска от войната на САЩ и Израел срещу Иран, която навлезе в четвъртата си седмица. Тя засенчва повечето други притеснения на инвеститорите.

Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са имали „продуктивни“ разговори за „пълно разрешаване на враждебностите“. Но говорител на иранското външно министерство отрече да е имало комуникация със САЩ и това остави трейдърите на нокти.

Борсите в региона се възстановиха, а минният и финансовият сектор, както и секторът на пътуванията и развлеченията отбелязаха ръст от съответно 2,6%, 2,6% и 2,5%.

Спадът с 9% на фючърсите върху Брент натежаха на енергийните акции, които записаха спад от 1,7% и бяха най-голямата спънка в Stoxx 600.

Чувствителните към цените на енергията авиокомпании също спряха спадовете, като книжата на Air France и Lufthansa поскъпнаха със съответно 3,9% и 3,4%.

Старият континент е особено чувствителен към колебанията в цените на енергията поради зависимостта му от вноса през Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол. Той до голяма степен е затворен, откакто започна войната.

Въпреки силното начало на седмицата Stoxx 600 остана на крачка от корекцията, като е отбелязал спад от около 9% спрямо рекордното си затваряне през февруари.

Борсов индекс се озовава на територията на корекцията, ако завърши с 10% под неотдавнашен рекорден връх в края на търговията.

Надеждите за деескалация накараха пазарите да ограничат очакванията си за повишения на лихвите от Европейската централна банка, но консултантски компании предупредиха, че последиците за инфлацията и икономическия растеж може да се усещат с месеци.

Испания предложи фискални мерки, за да ограничи икономическите последици от по-високите цени на енергията.

На корпоративния фронт книжата на Telecom Italia прибавиха 4,7%, след като компанията за пощенски услуги Poste Italiane обяви, че отправя оферта за закупуване на бившия телефонен монополист за 10,8 млрд. евро под формата на кеш и акции. Цената на акциите на Poste Italiane се понижи с 6,9%.

Германската компания за доставки Delivery Hero напредна със 7,9%, след като продаде бизнеса си с доставки на храни в Тайван на Grab Holdings за 600 млн. долара.

Книжата на датската компания за бижута Pandora поскъпнаха с 9,2% благодарение на по-ниските цени на ценните метали.