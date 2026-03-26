Петролът продължава да поскъпва, тласкайки Dow с 200 пункта надолу*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва със спадове на фона на високите цени на петрола заради войната на САЩ и Израел в Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 233 пункта или 0,5%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite са надолу със съответно 0,8% и 1,2%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 4,33% до 106,65 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 3,94% до 93,88 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че Иран „по-добре скоро да вземе нещата насериозно, преди да е станало твърде късно, защото след това няма връщане назад и няма да е красиво.“ Той също така нарече иранските преговарящи „много различни“ и „странни“, твърдейки, че те „молят“ САЩ да сключат споразумение, за да приключи войната, която тече вече четвърта седмица.

Това се случва, след като иранският външен министър Абас Арагчи съобщи пред държавните медии в сряда, че най-висшите власти в страната проучват американско предложение за прекратяване на войната, но Техеран няма намерение да води преговори със САЩ.

Междувременно страните от Персийския залив издадоха съвместно изявление в четвъртък, осъждащо „престъпните“ удари на Иран върху енергийната им инфраструктура. Те добавиха, че са готови да се защитават в бъдеще.

„Макар че ценим братските си отношения с Иракската република, призоваваме правителството да предприеме необходимите мерки, за да спре незабавно атаките към съседните държави“, се посочва в изявлението.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,36%, а тази по 30-годишните - до 4,915%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,11% до 99,708 пункта.

Златото поевтинява с 2,6 на сто и се търгува на цена от 4433,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.