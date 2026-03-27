Цената на петрола се стабилизира в последния търговски ден от седмицата*

Цената на петрола се стабилизира в петък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отложи крайния срок за нанасяне на удари по енергийната инфраструктура на Иран. Това донесе на пазара краткосрочно облекчение, но същевременно удължи несигурността около развитието на войната поне до април, предава Bloomberg.

Глобалният бенчмарк Брент се търгува малко над 108 долара за барел, а американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - около 94 долара. Тръмп заяви, че макар Техеран да е поискал седемдневен период, той е решил да даде 10 дни. Новият срок е до 6 април.

Паузата дава повече време за преговори, както и за това САЩ да съсредоточат допълнителни военни сили в региона. Според източници, запознати със ситуацията, те вече включват части на морската пехота и войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия на армията. Отделно The Wall Street Journal съобщи, че Пентагонът разглежда възможността да изпрати до 10 хил. допълнителни сухопътни войници.

Сортът Брент се насочва към рекорден месечен ръст през март, след като войната между САЩ, Израел и Иран разтърси богатия на петрол Близък изток. След като Техеран наложи почти пълно затваряне на Ормузкия проток, конфликтът сериозно ограничи потоците на енергийни ресурси, жизненоважни за световната икономика.

„Ходът на Тръмп намалява част от краткосрочното напрежение на пазара, но рисковете все още са насочени към покачване“, коментира Ева Манти, стратег по суровините в ING Groep. При около 8 млн. барела дневно вече спрени доставки, а и значително по-голям обем потоци през Персийския залив, които остават уязвими, „геополитическата премия едва ли ще намалее съществено“, добавя тя.

Макар че вероятността войната да приключи до края на март е около 60%, има 40% шанс конфликтът да се проточи, вероятно до юни, според анализатори на Macquarie Group. При този сценарий цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, пишат те.

На дипломатическия фронт администрацията на Тръмп се опитва да организира среща на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Пакистан този уикенд, за да се обсъди възможен изход от войната с Иран, съобщи CNN, позовавайки се на двама американски представители. В срещата може да участват и други висши служители на администрацията.

Иран потвърди в четвъртък чрез агенция „Тасним“, че чака отговор, след като е отхвърлил американския план от 15 точки за прекратяване на войната и е предложил свои условия. Сред тях е признаване на властта на Техеран над Ормузкия проток, който свързва Персийския залив със световните пазари.

Преди началото на войната в края на февруари през този жизненоважен воден път преминаваше около една пета от световните доставки на петрол. Въпреки общото спиране на трафика през последното денонощие се наблюдава леко увеличение на корабите, свързани с Иран, които се опитват да преминат оттам.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са уведомили САЩ и други съюзници, че ще участват в многонационална морска оперативна група, целяща да отвори отново Ормузкия проток, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници. Абу Даби ще разположи собствените си военноморски сили.

Иран е позволил на малайзийски кораби, блокирани в залива, да се върнат у дома през пролива, съобщи премиерът на Малайзия Ануар Ибрахим в телевизионно обръщение в четвъртък. Той призна правото на Техеран да защитава своя суверенитет, но също така призова за бързо разрешаване на конфликта.

В четвъртък Доналд Тръмп заяви по време на заседание на кабинета, че Иран е позволил на 10 петролни танкера да преминат през пролива като жест на добра воля. Междувременно финансовият министър на САЩ Скот Бесънт каза, че скоро ще започне застрахователна програма, която да стимулира корабоплаването през този ключов маршрут.

Брентът е поскъпнал с около 49% през март, а цените на петролни продукти - от дизел до авиационно гориво - са се повишили още повече, което натоварва бизнеса и потребителите. Покачването на цените предизвика опасения от ускоряване на глобалната инфлация и забавяне на икономическия растеж.

В САЩ няколко представители на Федералния резерв изразиха нарастваща тревога за икономическите перспективи заради войната. Членът на Управителния съвет Лиса Кук заяви, че скокът в цените на петрола е променил баланса на рисковете, като инфлацията вече е по-голямо притеснение от заетостта.

В Азиатско-Тихоокеанския регион Индия намали данъците върху дизела и бензина, за да смекчи ефекта от скъпия петрол върху рафинериите си, а Виетнам замрази някои горивни такси до средата на април, за да гарантира националната сигурност. Нова Зеландия съобщи за увеличено търсене, частично заради запасяване с горива.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.