Цената на сорта Брент удари рекордните 144 долара за барел на ключовия физически пазар

Най-важната в света цена за реалните барели петрол скочи до рекордно ниво в пореден знак, че световните пазари отразяват все по-ограниченото предлагане вследствие на войната на САЩ и Израел в Иран, предава Bloomberg.

Към 22:45 ч. българско време цената на сорта Брент с фиксирана дата, която служи за оценка на повечето световни петролни трансакции, достигна 144,42 долара за барел - най-високата стойност, откакто Platts, подразделение на S&P Global Energy, започна да публикува този индекс през 1987 г. Показателят се базира на по-кратък срок за доставка в сравнение с фючърсите върху Брента, които се търгуват на цена от около 110 долара за барел във вторник. Това е явен признак за голямо търсене на барели за доставка във възможно най-кратък срок.

На пазарите на петрол и горива пратките с по-неотложна доставка изискват все по-високи премии, което е признак за това колко ограничени стават те. Макар фючърсите в крайна сметка да са обвързани с физическите цени, те отчитат и очакванията за предлагането, търсенето и икономическите перспективи в следващите месеци.

Цените бяха тласнати нагоре от началото на войната в Иран на 28 февруари, тъй като конфликтът ограничава енергийните потоци през Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от световния петрол. Междувременно блокадата на Ормузкия проток засяга и доставките на гориво, създавайки огромни печалби от закупуването и рафинирането на петрол в продукти като дизел и реактивно гориво.