Европейските индекси бележат резки скокове с новината за американско-иранското примирие*

Европейските пазари отварят с резки повишения в сряда, след като САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие чрез посредничеството на пакистанските власти, предава CNBC. Очаква се то да спре американско-израелската военна кампания в замяна на това Техеран да отвори отново Ормузкия проток.

Паневропейският индекс Stoxx 600 напредва с 3,8%, като всички сектори, с изключение на нефтения и газовия, са на зелено.

Акциите в автомобилния сектор, минното дело и туристическия сектор повеждат ръстовете, поскъпвайки със съответно 5,8%, 5,8% и 7,3%.

Британският бенчмарк FTSE 100 се повишава с 2,4%, а германският показател DAX - с 4,8%. Френският измерител CAC 40 напредва с 4,1%.

Angofagasta, Lufthansa и Easyjet бяха сред най-големите печеливши в началото на търговията, като книжата на всяка от тях поскъпват с над 10%.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието зависи от това Иран да отвори отново протока и че то ще позволи споразумение „да бъде окончателно финализирано и сключено“.

Иран прие предложението на Пакистан за примирие, като безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в координация с въоръжените сили на страната за период от две седмици, заяви външният министър Абас Арагчи. Израел също се е съгласил на пауза в бойните действия, според представител на Белия дом.

Настоящият план включва позволение Иран и Оман да събират такси от корабите, преминаващи през протока, съобщи Associated Press, позовавайки се на регионален представител. САЩ ще помогнат за справяне със струпването на кораби във водния път, каза Тръмп. Делегации на САЩ и Иран са поканени да се срещнат в Исламабад в петък, за да продължат преговорите за „окончателно споразумение“, заяви пакистанският премиер Шахбаз Шариф в социалната мрежа X.

*Данните са актуални към 11:00 ч. българско време.