Временното примирие между САЩ и Иран тласка Dow с над 1300 пункта нагоре*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, след като САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие чрез посредничеството на пакистанските власти, предава CNBC. Очаква се то да спре американско-израелската военна кампания в замяна на това Техеран да отвори отново Ормузкия проток.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се изстрелва нагоре с 1384 пункта, или 2,9%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 2,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite скача с 3,3%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент рязко поевтиняват с 16,05% до 91,73 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – със 17,19% до 93,53 долара за барел.

„Съгласен съм да спра бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици“, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. „Получихме 10-точково предложение от Иран и смятаме, че то е работна основа за преговори“, посочи той.

Тръмп отбеляза, че „двустранното“ примирие е обвързано с условието Иран да се съгласи да отвори Ормузкия проток.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран се е съгласил да отвори водния път за две седмици, стига всички атаки да бъдат прекратени, според изявление на иранския външен министър Абас Арагчи. В изявлението се казва, че транзитът трябва да се координира с въоръжените сили на Техеран.

Израел също е одобрил примирието, според медийни съобщения.

„Не беше голяма изненада, че беше обявено временно примирие във войната на САЩ и Израел в Иран. Пазарът вече много по-добре предвижда следващите ходове на Тръмп“, коментира Джей Уудс, главен пазарен стратег във Freedom Capital Markets. „Сега въпросът е дали този двуседмичен срок ще доведе до трайно решение“, добавя той.

Междувременно акции, които са под натиск тази година, поскъпват, като тези на мегакомпаниите Nvidia и Amazon са нагоре съответно с повече от 3% и 4%. Книжата на Tesla поскъпват с повече от 4%.

Цените на акциите на JPMorgan и Boeing се повишават съответно с над 2% и 3%.

От друга страна, енергийни компании, чиито акции поскъпнаха значително от началото на конфликта, отбелязаха ценови понижения. Книжата на Exxon Mobil поевтиняват с повече от 6%, а тези на Chevron - с над 4%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,258%, а тази по 30-годишните - до 4,857%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 1,13% до 98,731 пункта.

Златото поскъпва с 2,52 на сто и се търгува на цена от 4802,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.