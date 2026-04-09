Петролът отново поскъпва, Ормузкият проток остава блокиран*

Цената на петрола отново се повишава в четвъртък след най-големия си еднодневен спад от април 2020 г., тъй като Ормузкият проток остава до голяма степен блокиран, а израелски атаки срещу Ливан заплашват да провалят крехкото примирие в Близкия изток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,91% до 96,56 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,87% до 97,12 долара за барел.

Иранската информационна агенция Fars съобщи, че преминаването на танкери през протока е било спряно след израелските удари, въпреки че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс оспори това твърдение, като заяви: „Виждаме признаци, че той започва да се отваря отново.“

В четвъртък два китайски петролни танкера в Персийския залив се приближаваха към ключовия морски маршрут, с което могат да станат първите такива кораби, преминали от обявяването на двуседмичното примирие във войната на САЩ и Израел в Иран. Успешното преминаване обаче не е гарантирано и през последното денонощие почти няма промяна в трафика.

Почти пълното спиране на движението през водния път - през който преди войната от 28 февруари преминаваше около една пета от световния суров петрол и втечнен природен газ - предизвика най-голямото досега сътресение на пазара. За да се продължи успокояването на напрежението, Ванс ще оглави американска делегация за директни преговори с Техеран в Исламабад в събота сутрин местно време.

„Всичко това още не е приключило“, коментира Денис Кислър, старши заместник-директор по търговията в BOK Financial Securities Inc. „Трябва да видим пълно отваряне на протока без препятствия, преди да видим цените на суровия петрол по-близо до 80 долара за барел. А аз не очаквам това през следващите две седмици“, добавя той.

Спорадичните военни действия продължиха, включително израелските операции в Ливан и ирански удари по държави от Персийския залив. Между Техеран и американско-израелската страна има разногласия дали примирието обхваща и Ливан.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер-Галибаф заяви в публикация в социалната мрежа X, че три клаузи от предложението за примирие са били нарушени.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит отново заяви в сряда, че американският президент Доналд Тръмп очаква Ормузкият проток „да бъде отворен незабавно“. Но дори и преминаването през него да се възобнови, връщането на енергийните доставки към обичайните нива няма да стане веднага. Добивът е намален в нефтени и газови находища, а рафинерии са ограничили производството си или са спрели работа. На някои от тях може да отнеме седмици или дори повече да се върнат към нормалния режим.

„Все още сме далеч от края на войната в Иран“, казва Карл Лари, анализатор в Enverus. „Всеки ден е приключение, но 90 долара за барел изглежда като стабилно дъно за цената на петрол, докато не видим как предположенията се превръщат във факти“, посочва той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.