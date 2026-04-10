Цените на петрола нарастват заради нови удари срещу саудитски съоръжения*

Цените на петрола нарастват в петък поради новото безпокойство за доставките от Саудитска Арабия и в условията на замразен до голяма степен трафик през Ормузкия проток, предава Ройтерс.

Въпреки това цените се насочват към седмичен спад, след като притесненията около крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран се успокоиха, а Израел сигнализира за потенциален дипломатически напредък, като заяви, че е готов да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавят 96 цента до 96,88 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са нагоре със 78 цента до 98,65 долара за барел.

За седмицата и двата контракта за момента са отписали около 11% от стойността си, най-големият седмичен спад от юни 2025 г. насам, когато бяха прекратени предишните удари на САЩ и Израел срещу Иран.

Атаки срещу саудитски енергийни съоръжения са намалили капацитета на кралството за производство на петрол с около 600 хил. барела дневно, а обемите, които преминават през петролопровода Изток-Запад, с около 700 хил. барела дневно, съобщи в четвъртък саудитската държавна осведомителна агенция SPA, като се позова на официален източник от Министерството на енергетиката.

Притесненията за нови нарушения на петролните доставки се засилиха след съобщението, отбелязаха анализатори на ANZ в бележка.

Корабоплаването през Ормузкия проток е останало много под 10% от обичайните обеми в четвъртък въпреки примирието, след като Техеран затвърди контрола си и предупреди корабите да се придържат към неговите териториални води.

Иран и САЩ приеха във вторник двуседмично примирие с посредничеството на Пакистан, но боевете продължават след съобщението.

Анализатори казват, че Пакистан ще се опита да прокара по-трайно мирно споразумение, но може да няма нужното влияние, за да наложи повторно отваряне на стратегическия воден път.

Иран иска да налага такси за корабите, преминаващи през протока, съгласно мирното споразумение, съобщи представител на Техеран пред Ройтерс на 7 април. Западните лидери и агенцията на ООН за корабоплаването се противопоставиха на идеята.

Важната артерия за петролните и газовите потоци на практика е затворена от конфликта, който започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел извършиха въздушни удари срещу Иран.

Цената на Брент може да достигне 190 долара за барел, ако потоците през Ормузкия проток останат на сегашното ниво, счита Джон Пайзи, президент на енергийната консултантска компания Stratas Advisors.

„Ако Иран позоли увеличаване на потоците, цената на петрола ще бъде по-умерена, но все още над нивата преди войната“, добави той.

Мукеш Сахдев, основател и главен изпълнителен директор на енергийната консултантска компания XAnalysts, коментира, че „ключовата променлива сега е как действително ще се възобновят потоците през Ормузкия проток, а не дали те ще бъдат повторно отворени“.

Около 50 съоръжения в Персийския залив са били повредени при удари с дронове и ракети през близо шестте седмици от началото на конфликта, а около 2,4 млн. барела петрол дневно от капацитета за рафиниране на петрол са излезли от пазара, сочат данни на JPMorgan.

*Информацията е актуална към 10,15 ч. българско време.