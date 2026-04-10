S&P 500 отваря с лек ръст, подкрепен от временното примирие между САЩ и Иран*

Американският широк борсов индекс S&P 500 леко се повишава в петък и е напът да отчете солиден седмичен ръст, докато трейдърите наблюдават крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран, предава CNBC.

Бенчмаркът се покачва с 0,2%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite нараства с 0,4%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average почти не бележи промяна.

Основните индекси са напът да приключат седмицата със значителни печалби. S&P 500 е нараснал с около 4% и се насочва към най-добрата си седмица от май насам. Dow се е повишил с над 3% от началото на седмицата, а Nasdaq - с почти 5%.

Цените на петрола остават почти без промяна. Фючърсите върху американския сорт West Texas Intermediate (WTI) се търгуват на ниво от около 98 долара за барел, а тези на международния бенчмарк Брент се движат около цена от над 95 долара за барел.

Във вторник вечер Тръмп се съгласи да удължи с две седмици крайния срок, който беше поставил на Иран за повторното отваряне на Ормузкия проток, през който преминават близо една пета от глобалните доставки на суров петрол. Конфликтът в Близкия изток, който продължава вече пет седмици, доведе до затварянето на този ключов морски маршрут.

По-рано днес стана ясно, че потребителските цени в САЩ рязко са се повишили през март на фона на рязкото поскъпване на петрола вследствие на войната в Иран. Според доклад на Бюрото по трудова статистика индексът на потребителските цени (CPI) се е увеличил с 0,9% за месеца. Това е довело годишния темп на инфлация до 3,3%, подтикнат от скока от 10,9% в енергийните разходи. И двата показателя съвпадат с прогнозите на Dow Jones.

Без да се включват храните и енергоносителите обаче, базисните цени са нараснали значително по-малко - само с 0,2% за месеца и с 2,6% на годишна база. И двата показателя са с 0,1 процентен пункт под прогнозите. Това показва, че основният инфлационен натиск в страната е по-ограничен.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,305%, а тази по 30-годишните - до 4,91%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,21% до 98,615 пункта.

Златото поевтинява с 0,38 на сто и се търгува на цена от 4799,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.