Надеждите за край на войната в Украйна и примирието в Иран окрилиха европейските борси

Европейските индекси приключиха борсовата сесия в петък предимно с ръстове, докато инвеститорите оценяваха крехкото примирие между САЩ и Иран и потенциала за успешни мирни преговори между САЩ и Украйна, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 нарасна с 0,43% до 615,23 пункта, като повечето регионални сектори и всички основни борси затвориха на положителна територия.

Германският показател DAX се повиши с 0,2% до ниво от 23 855,19 пункта, а френският измерител САС 40 – с 0,17% до ниво от 8259,60 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се покачи леко до 10 600,53 пункта.

Европейските отбранителни акции поевтиняха рязко, след като главният украински преговарящ с Русия Кирило Буданов даде сигнал, че вижда път към скорошно решение на конфликта.

Книжата на Rheinmetall, най-големият германски производител на оръжие, са надолу с 5,9%, а тези на производителя на танкове Renk - с 3,9%. Цената на книжата на специализираната във военни технологии и наблюдение фирма Hensoldt се понижи с 5,9%.

Други отбранителни компании също бяха на минус, включително шведският производител на изтребители Saab, чиито акции поевтиняха с 2,2%. Тези на британската BAE Systems изтриха 3,3%.

Във вторник вечер Тръмп се съгласи да удължи с две седмици крайния срок, който беше поставил на Иран за повторното отваряне на Ормузкия проток, през който преминават близо една пета от глобалните доставки на суров петрол. Конфликтът в Близкия изток, който продължава вече пет седмици, доведе до затварянето на този ключов морски маршрут.