Най-опасният въпрос на финансовите пазари е дали ще се повтори хаосът на Тръмп

Инвеститорите са наясно, че американският президент Доналд Тръмп ще направи всичко възможно пазарът да тръгне отново нагоре, но когато 20% от световния петрол са затворени за дълго време, а цената му е над 100 долара за барел, няма как инфлацията да не се отрази върху останалите стоки и услуги, това е само въпрос на време. Този коментар направи Климент Робев, пазарен анализатор в „Елана Трейдинг", в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„На финансовите пазари се наблюдава ясна закономерност, когато Тръмп е президент на САЩ, и тя е свързана с преминаването им през четири фази – хаос, паника, обрат, рали. След негова провокативна публикация, ултиматум или налагане на сериозни мита настъпва паника на пазарите, индексите отбелязват спад, а анализаторите стават апокалиптични. След това Тръмп отстъпва, за да възстанови баланса или реши проблема, който сам е създал, и индексите достигат нови рекордни стойности“, посочи той.

Робев напомни, че тази закономерност се наблюдаваше по време на Covid и т. нар. Ден на освобождението на 2 април миналата година, когато американският президент обяви мита срещу целия свят.

Пазарният анализатор смята, че най-опасният въпрос на финансовите пазари сега е дали този път ще е различно. Робев е убеден, че по-скоро този път сценарият няма да се повтори, тъй като война с опонент като Иран трудно може да се прекрати с една публикация в социалната мрежа. „Освен това централните банки сега са с вързани ръце и трудно биха могли да решат проблемите, като понижат лихвените проценти поради високата инфлация през последните години“, описа ситуацията той.

Робев напомни, че Федералният резерв винаги е спасявал Тръмп, но сега, според него, няма да го направи, тъй като в САЩ се задава инфлация и централната банка вече не говори за понижаване на лихвите, а за задържането или дори повишаването им.

По думите му от ключово значение ще бъде какви прогнози ще направят компаниите, които ще публикуват отчетите си. Пазарният анализатор очаква технически добри отчети с по-добри данни за печалбите и приходите както спрямо миналите стойности, така и спрямо очакванията, но добави, че инвеститорите вече няма да гледат предишното тримесечие, а ще слушат прогнозите на мениджмънта.

„Ако реториката на ръководителите е леко негативна, балансирана, умерена и не дава ясна конкретика как компаниите ще се справят с последствията от войната в Иран и инфлацията, това ще бъде наказано от инвеститорите“, очаква Робев.

Според него три са ключовите данни, които инвеститорите ще следят в отчетите – положението с Иран и как компаниите ще преодолеят последиците от него, изкуственият интелект в контекста на колосалните разходи през последните години и дали той носи печалба, или не, обобщи той.

Робев смята, че те ще наблюдават също дали очакванията на дадена компания за растеж на приходите в бъдеще ще е в резултат от повишаване на цените или се дължи на увеличаване на обемите, тъй като в първия случай това няма да е устойчив модел на развитие.

„Ще се следи и как компаниите устояват на натиска върху маржовете, ефективността и оперативността им, включително как се справят с бремето на инфлацията и разходите за труд. „При потребителските и индустриалните компании е важно да се види дали запасите растат с по-висок интензитет от приходите. Ако е така, това би била червена лампичка, че дадената компания не върви толкова добре, колкото споделят ръководителите“, посочи още пазарният анализатор.

Материалът е с информационна стойност и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

