Индексите на БФБ продължават да се движат в тесни граници

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) продължават да се движат в тесни граници, като основните бенчмаркове спадат за втора поредна сесия, а оборотът достигна близо 5,4 млн. евро в сесията във вторник.

Основният индекс SOFIX се понижи с 0,29% в сесията до 1234,26 пункта. Показателят на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,26% до 212,09 пункта, а измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT изтри 2,47% до 224,48 пункта.

Индексът BGTR30 се понижи във вторник с 0,39% до 1036,45 пункта.

Единствен показателят на малките и средни предприятия beamX отчете ръст в сесията – с минималните 0,03% до 116,87 пункта.

От търгуваните акции тези на „Шелли груп“ са с най-голям оборот – почти 75,5 хил. евро, и най-търгувани – с 37 сделки.

На второ място по оборот са акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с над 69,7 хил. евро, следвани от „Смарт Органик“ с близо 39,1 хил. евро.

Втората най-търгувана акция в сесията е „Доверие Обединен Холдинг“ с 23 сделки, следвана от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 21, „Смарт Органик“ с 19 и БФБ с 15.

Най-силен натиск върху SOFIX оказаха акциите на „Химимпорт“, които поевтиняха с 3,85%, следвани от акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) със спад от 2,56% и „Адванс Терафонд“ с 2,17%.

Същевременно акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ поскъпнаха с 1,79% в сесията, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ с 1,56% и „Илевън Кепитъл“ с 1,32%.

От акциите в състава на BGBX40 най-силно поевтиняха тези на „Петрол“ – с 21,71%, следвани от „Телематик Интерактив България“ със спад от 6,36%. С най-силен ръст са акциите на „ИПО Растеж“ - 15,38%, и „Хидравлични елементи и системи“ с 2,96%.

От акциите в beamX тези на „ИмПулс Растеж“ поскъпнаха с 2,17%, на „Болерон“ – с 2,04%, и на „Дронамикс Кепитъл“ – 1,63%. Същевременно акциите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ поевтиняха с 9,68% в сесията, а на „Ай Ти Еф Груп“ – с 4,39%.