SOFIX се върна към растеж при оборот от 5,1 млн. евро

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) продължават да се движат в тесни граници, като водещите показатели отчетоха ръстове, а оборотът надхвърли 5,1 млн. евро. В предходната сесия повечето индекси записаха спадове.

Основният бенчмарк SOFIX напредна с 0,13% в сесията до 1235,81 пункта. Показателят на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 записа ръст от 0,08% до 212,25 пункта, а измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,19% до 224,06 пункта.

Индексът BGTR30 отчете повишение от 0,02% до 1036,61 пункта.

Единствен показателят на малките и средни предприятия beamX записа по-съществено движение, като се понижи с 2,99% до 113,38 пункта.

От търгуваните акции тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) отчетоха най-голям оборот – почти 259 хил. евро. На второ място по оборот са акциите на „Кепитъл мениджмънт“ с 45,5 хил. евро, следвани от тези на „Химснаб България“ с 42,4 хил. евро.

Най-търгувани са книжата на „Шелли груп“ – със 17 сделки, следвани от акциите на „Илевън Кепитъл“ и „Фонд за недвижими имоти България“ с по 13 сделки.

Движение на индексите на БФБ в края на сесията на 22 април.

От акциите в състава на SOFIX тези на „Уайзър Технолоджи“ поскъпват най-силно – с 2,91%, следвани от „Холдинг Варна“ с 2,42% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,05%. Същевременно „Химимпорт“ е най-поевтиняващата акция от индекса със спад от 4,44%, следвана от „Илевън Кепитъл“ с 3,9% и ФНИБ с 1,57%.

От акциите в BGBX40 тези на „Стара планина холд“ поскъпват с 4,08%, следвани от топ три на най-поскъпващите акции от SOFIX. Най-губещите от компонентите на бенчмарка са „Химимпорт“, „Спиди“ със спад от 4,44% при изтъргувани само 21 броя и „Илевън Кепитъл“.