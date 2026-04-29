Експерти: IPO пазарът премина през трудни времена, но перспективите са добри

Как се развива пазарът на първични публични предлагания (IPO) и какви са предимствата на листването чрез компания със специално предназначение (SPAC)? Тези и други теми обсъдиха участниците в дискусионен панел от събитието Investor Day на Българска фондова борса (БФБ).

София Каломенидис, ръководител на отдела за капиталови пазари за Централна Европа в EY, подчерта промяната в динамиката при листванията със SPAC, като хвърли светлина върху IPO пазара през последните пет години. Според нея ролята на SPAC на този пазар се е свила значително в периода 2022-2024, за да започне след това да се възстановява към нивата, наблюдавани през 2021 г.

Тя обърна внимание и на директното листване, при което дадена компания поема изцяло риска и емитира книжа. За разлика от това, при SPAC листването частна компания се слива с търгувана на борсата такава, за да получи достъп до този пазар.

Тя сравни в това отношение IPO пазара в региона на Европа, Близия изток и Африка (ЕМЕА) и глобалния, подчертавайки сериозното изоставане на региона. През 2025 г. IPO пазарът в ЕМЕА се свива както по брой сделки, така и по тяхната стойност спрямо 2024 г.

Междувременно Каломенидис изтъкна спада в трансграничната активност, която се отнася до компании, решили да се листнат на чуждестранна борса. Този показател се свива в Европа през 2025 г. до 3% от регионалния IPO пазар, спрямо 11% през 2021 г.

Тя посочи и особеностите при подготовката за листване, като подчерта значението и на периода след реализирането на IPO.

Листването дава на компанията нов източник на капитал, посочи Клаус Шинкел, управляващ директор на Edison Group. Според него успехът на едно IPO е свързан с това какви цели си е поставила предварително компанията.

От своя страна Стефан Максиан, директор "Капиталови пазари" в Raiffeisen Bank International AG, посочи, че листването осигурява прозрачност на бизнеса и по-голяма сигурност за инвеститорите. За успешно IPO трябва сериозна подготовка, както и интензивен контакт на ръководството с инвеститорите за изграждане на доверие, добави Максиан.

Според Марийо Стоянович, вицепрезидент в Marsh, IPO пазарът преминава през трудни времена, но перспективите са добри.