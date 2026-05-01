Wall Street започва новия месец с ръстове*

Американският широк пазарен индекс S&P 500 се повишава в петък, подкрепен от акциите на Apple, докато цените на петрола леко спадат, предава CNBC.

Бенчмаркът нараства с 0,4%, заедно с индекса на сините чипове Dow Jones Industrial Average. Технологичният измерител Nasdaq Composite добавя 0,3%.

Акциите на Apple поскъпват с над 3%, след като технологичният гигант отчете по-силни от очакваното резултати за второто фискално тримесечие както по приходи, така и по печалба. Освен това, прогнозата за приходите за текущото тримесечие също се оказа по-добра от очакваното. Това засенчи факта, че приходите от iPhone не достигнаха прогнозите за втори път в последните три тримесечия.

От друга страна, цените на петрола спадат, след като според съобщения Иран е изпратил своя отговор чрез пакистански посредници на последните американски изменения по проектоспоразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,69% до 109,64 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,24% до 102,72 долара за барел.

Силният сезон на корпоративните отчети, както и надеждите за облекчаване на напрежението в Близкия изток, в крайна сметка повишиха водещите индекси през годината. Въпреки че отчетоха спадове при началото на войната на САЩ и Израел в Иран, и трите бенчмарка сега са значително над нивата си от началото на 2026 г.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,402%, а тази по 30-годишните - до 4,991%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,04% до 98,017 пункта.

Златото поевтинява с 0,32 на сто и се търгува на цена от 4615 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.