Пазарната оценка на JPMorgan засенчва общата на основните ѝ конкуренти

JPMorgan Chase & Co. продължава да набира преднина пред ключовите си конкуренти. През първата половина на годината пазарната капитализация на кредитора надмина тази на трите основни конкуренти банки взети заедно. През този период JPMorgan натрупа печалба от 30 млрд. долара, над два пъти повече от най-близкия си съперник, и увеличи преднината си пред Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley по приходи от инвестиционно банкиране, съобщава Bloomberg.

През последните години Wells Fargo & Co. беше блокирана заради тавана на активите си, Citigroup Inc. претърпя болезнена реформа, а Bank of America Corp. беше повлечена надолу от купчина нискодоходни облигации, закупени преди повишаването на лихвите. Междувременно JPMorgan придоби First Republic Bank на ниска цена и сега е най-голямата банка в САЩ с активи от 1 трлн. долара.

Пазарната капитализация на JPMorgan засенчва общата на Bank of America, Wells Fargo и Citigroup. Графика: Bloomberg

Въпреки този успех главният изпълнителен директор Джейми Даймън вижда повече заплахи от всякога.

„Всички наши основни банкови конкуренти отново растат и се разширяват, имате финтех компании, които са доста способни и доста умни, които искат да вземат големи дялове от вашия бизнес“, изтъква Даймън по време на представяне на финансовия отчет на кредитора.

Някои от последните динамики може би се променят. Ограничението на активите на Wells Fargo е премахнато, Citigroup отчете най-големите си тримесечни приходи от над десетилетие, а Goldman увеличи преднината си в търговията с акции. Подкрепата на администрацията на Тръмп за индустрията за криптовалути вдъхна нов живот на някои стартъп компании.

Към момента пазарната капитализация на JPMorgan е около 800 млрд. долара, което е повече от общата оценка на Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, показват изчисления на Bloomberg.