Печалбата на Allianz расте на фона на входящи потоци за 15 млрд. евро в Pimco

Allianz – германският застраховател и собственик на инвестиционното дружество Pacific Investment Management Co. (Pimco), отбелязва ръст на печалбата през второто тримесечие на фона на по-добри резултати в сегмента на имущественото и общо застраховане и приток на средства в Pimco, съобщава Bloomberg.

Оперативната печалба на групата се увеличава с 12% до 4,41 млрд. евро (5,1 млрд. долара), съобщава Allianz в изявление в четвъртък. Това надхвърля очакванията на анализаторите. Компанията потвърждава целта си за печалба между 15 и 17 млрд. евро за тази година.

Клиентите на Pimco от трети страни са добавили 15 млрд. евро през трите месеца до края на юни, което е шестото поредно тримесечие с приток на средства. По-малката единица за управление на активи Allianz Global Investors отбелязва отлив на средства от клиенти в размер на 1,3 млрд. евро.

Главният изпълнителен директор Оливер Бете търси възможности за растеж в управлението на активи. Той обмисля да купи датски кредитен мениджър и да обедини AGI с Amundi, съобщава Bloomberg. Управлението на активи формира около една пета от общата оперативна печалба на Allianz, което помага на фирмата да се диверсифицира извън застраховането.

Allianz съобщи миналия месец, че Комисията за ценни книжа и борси на САЩ е дала съгласие да се върне към фондовата си дейност в страната, след забрана, предизвикана от краха на хедж фондовете Structured Alpha.

Оперативната печалба от имуществено застраховане за второто тримесечие нараства с 19,9%, а тази от застраховката тип „Живот и здраве“ – с 1,8%. Печалбата от дейността по управление на активи се е подобрила с 4,9%.

„Резултатите ни поставят стабилна основа за останалата част от годината и с увереност потвърждаваме прогнозата си за оперативната печалба за цялата година“, казва в изявление главният финансов директор Клер-Мари Кост-Лепутр.

През декември Allianz се ангажира с по-висок коефициент на изплащане на печалбата. Компанията има за цел да изплати средно най-малко 75% от нетната печалба, разпределима към акционерите, чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции през следващите три години, посочва се в изявлението. Преди това Allianz има за цел да върне 60% от печалбата чрез дивиденти, което се запазва.