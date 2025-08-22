Сирия планира да проведе пълна парична реформа

Сирия ще емитира нови банкноти, като ще премахне две нули от валутата си в опит да възстанови общественото доверие в силно обезценената сирийска лира, посочват запознати източници на Ройтерс. Агенцията е имала достъп и до документи за деноминацията.

Стъпката има за цел да укрепи лирата, след като покупателната ѝ способност се срина до рекордно ниски нива заради 14-годишната война в страната, приключила със свалянето на президента Башар Асад през декември, посочва агенцията.

Сирийската лира загуби повече от 99% от стойността си от избухването на войната през 2011 г. Обменният курс в момента е около 10 хил. лири за щатски долар в сравнение с 50 преди войната.

Рязкото обезценяване прави ежедневните трансакции и паричните преводи все по-трудни. Семействата обикновено плащат за седмичните покупки на хранителни стоки от черни найлонови торбички, съдържащи поне половин килограм банкноти от 5 хил. сирийски лири – те в момента са с най-голям номинал.

В опит да улесни трансакциите и да подобри паричната стабилност централната банка на Сирия е информирала частните банки в средата на август, че възнамерява да емитира нова валута, като „премахне нулите“, според документ, видян от Ройтерс.

Репортери на агенцията са разговаряли с петима търговски банкери, един източник от централната банка и един сирийски икономически представител. Според тях централната банка ще премахне две нули. Източниците на агенцията са говорили при условие на анонимност, защото деноминацията все още не е публично обявена.

Срещите относно паричната реформа са председателствани от заместник-управителя на централната банка на Сирия Мухлис ал-Назер, посочват търговските банкери, които са участвали в такива срещи.

Назер не е отговорил на искане за коментар. Амал ал-Масри, ръководител на отдела за банков надзор на централната банка, е отказал коментар, като е посочил, че въпросът е строго поверителен. Сирийското министерство на финансите също не е отговорило на искане за коментар.

Не е ясно дали деноминацията на сирийската лира ще изисква одобрението на парламента. Сирия ще проведе първите си избори за сформиране на ново законодателно събрание през септември.

Двама от банкерите и друг сирийски източник, запознат с въпроса, са коментирали пред Ройтерс, че Сирия се е споразумяла с руската държавна фирма за печат на пари „Гознак“ да произведе новите банкноти. Сделката е финализирана в края на юли, когато делегация, съставена от висши политици от Сирия, е посетила Москва. От „Гознак“, която печаташе сирийската валута и по времето на Асад, не са отговорили на искане за коментар.

При Асад използването на чуждестранни валути беше забранено, но новите сирийски лидери обещаха да създадат свободна пазарна икономика и премахнаха ограниченията, за да улеснят паричния поток. Това бързо доларизира икономиката на страната, а цените навсякъде са обявени в щатски долари. Затова се засилват опасенията от криза с ликвидността на сирийската лира в страна, която има силно ограничена инфраструктура за цифрови плащания.

Трима от сирийските банкери, говорили пред Ройтерс, посочват, че една от движещите сили зад планираната парична реформа е опасението за приблизително 40-те трлн. лири, които циркулират извън официалната финансова система на страната. Емитирането на нови банкноти би предоставило на правителството по-добър контрол върху парите в обращение.

Мярката е и символична – тя ясно сигнализира за скъсване с над петте десетилетия управление на фамилията Асад. Лихът на Башар Асад е изобразен на лилавата банкнота от 2000 лири, а баща му Хафез – на зелената банкнота от 1000 лири.

Длъжностни лица планират да проведат информационна кампания през следващите седмици преди официалното пускане на новите банкноти на 8 декември, първата годишнина от свалянето на Асад.

Двама директори на търговски банки коментират пред Ройтерс, че централната банка на Сирия е инструктирала кредиторите да бъдат готови за паричната реформа до средата на октомври. В документи, изпратени до банките и видени от Ройтерс, се казва, че банките трябва да представят подробни отчети за своята инфраструктура, включително броя на камерите, броячите на пари в брой и капацитета за съхранение. От тях се иска да проведат тестове, за да гарантират, че автоматизираните системи могат да обработват новата валута.

Петима търговски банкери посочват още, че им е било казано, че ще има 12-месечен преходен период, в който ще съществуват и старата, и новата валута. Стари и нови банкноти ще циркулират до 8 декември 2026 г.

Карам Шаар, водещ сирийски икономист и консултант на ООН, коментира, че замяната на банкнотите с изображението на Башар Асад е необходима политическа промяна. Той предупреждава обаче, че деноминацията може да обърка потребителите, особено възрастните хора, и че липсва ясна регулаторна рамка или план за пълно национално прилагане предвид пропуските в териториалния контрол на държавата.

Според него, като алтернатива, Сирия би могла да емитира по-високи купюри от същата валута, например банкноти от 20 хил. или 50 хил. лири, за да постигне подобни цели по отношение на облекчаване на обработката и съхранението на пари в брой. Същевременно това ще избегне разходите за пълна парична реформа, които биха могли да достигнат стотици милиони долари.