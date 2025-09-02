IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Шнабел: Централните банки може отново да започнат да вдигат лихвите по-рано от очакваното

Според нея разходите по заемите в световен мащаб може да започнат да се повишават по-рано от очакваното

10:55 | 02.09.25 г. 10
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да поддържа разходите по заемите на настоящите нива, като рисковете за инфлация са насочени към ускорението ѝ. Това заяви пред Ройтерс членът на Изпълнителния съвет на финансовата институция Изабел Шнабел.

В интервю, публикувано във вторник, германският представител на паричния орган заяви, че икономиката на Европа се представя добре въпреки търговските сътресения заради митата на американския президент Доналд Тръмп, но че ръстът на цените може да надхвърли прогнозите през следващите години.

„Не виждам причина за по-нататъшно понижение на лихвите в настоящата ситуация“, заяви Шнабел, един от най-ярко изявените „ястреби“* в паричния орган. „Продължавам да вярвам, че митата на САЩ имат инфлационен характер“, добави тя.

Коментарите на Шнабел бяха направени само два дни преди едноседмичния период на мълчание, предшестващ следващото заседание на ЕЦБ, насрочено за 11 септември, отбелязва Bloomberg. Очаква се централните банкери да запазят разходите по заемите без промяна за втори път.

По-късно във вторник Евростат ще публикува първата си оценка за инфлацията в еврозоната през август, като анализаторите очакват леко ускорение до 2,1% от 2% през юли – малко над целта на ЕЦБ.

Изабел Шнабел заяви преди срещата през юли, че вече има „много висока летва“ за по-нататъшно облекчаване на паричната политика – мнение, което оттогава е било подкрепено от няколко нейни колеги. С ръст на цените около 2% и икономика, която продължава да се разширява, те смятат, че лихвите засега са на добро ниво.

Според Шнабел бързо растящите цени на хранителните продукти в САЩ, заедно с търговските мита и експанзивната фискална политика, означават, че балансът на рисковете за инфлацията е „наклонен към повишение“.

Тя отхвърли опасенията за продължително подминаване на целевата инфлация.

Свързани статии

„Смятам, че е много малко вероятно да се стигне до отклоняване на инфлационните очаквания в посока надолу, особено след толкова години на прекалено бърза инфлация“, заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Тя посочи във вторник пред Ройтерс, че разходите по заемите в световен мащаб може да започнат да се повишават по-рано от очакваното поради търговията, високите държавни разходи и застаряването на населението.

„Следователно мисля, че моментът, в който централните банки по света ще започнат отново да повишават лихвените проценти, може да настъпи по-рано, отколкото мнозина смятат в момента“, каза тя.

Коментирайки атаките на американския президент Доналд Тръмп срещу Федералния резерв, Изабел Шнабел предупреди, че загубата на автономност на американската централна банка също може да доведе до повишаване на разходите по заемите в световен мащаб.

„Всякакви опити да се подкопае независимостта на централната банка ще доведат до повишение на средносрочните и дългосрочните лихвени проценти“, каза тя. „Ако Федералният резерв загуби независимостта си – а аз много се надявам, че това няма да се случи – това би било много разрушително за световната финансова система и би оказало влияние и върху ЕЦБ“, добави тя.

По-рано днес новият член на Управителния съвет на Европейската централна банка от Австрия Мартин Кохер се застъпи за предпазлив подход при вземането на следващото решение относно лихвените проценти.

„Има различни мнения относно настоящото равнище на лихвените проценти“, заяви той в интервю за информационната агенция APA. „Но някои членове на Съвета се застъпиха за тази предпазливост през следващите седмици и аз определено споделям това мнение“, посочи той.

Този месец Кохер замени Роберт Холцман като гуверньор на Австрийската централна банка. Холцман беше известен с твърдата си позиция по отношение на инфлацията, подчертава Bloomberg.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:51 | 02.09.25 г.
политика на централните банки политика на европейската централна банка
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Банки и застрахователи виж още

Коментари

Добави коментар
10
rate up comment 5 rate down comment 1
corner
преди 2 часа
До: plc Външните кредитори на България се молят за намаление на дълга на държавата / данъкоплатците / , за да могат да си купят пети апартамент за 5К Е кв. - но не и за друго ! Идеята на дълга е да се асимилира получателят му , не да се намалява тежестта . Процесът на набутване с дълг изглежда като загриженост /ниски лихви , кредитни улеснения , лихвени ваканции , безлихвени периоди , оптимизъм , инфлация го яде , доходът ще скача .... виж големите корпоративни дългове - кой стои зад тях
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 0 rate down comment 2
zelka007turbo
преди 2 часа
До: Repoman ... Ахаааааа , как не можах сам да се досетя !! Вероятно ми липсва вашата проницателност и любознание ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 3 rate down comment 4
Big Stan
преди 2 часа
Шменти капели! Пипнат ли лихвите, хората ще ги отнесат като цунами. Патова е ситуацията, никой нищо не може да направи. Всичко ще си продължи така до момента, в който просто ще рухне системата и ще дойде нова по-справедлива.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 6 rate down comment 1
Repoman
преди 2 часа
До: zelka007turboЕ ти не я ли виждаш? Кои са най-големите борчлии? Щатите, ЕС и Япония. И първите двама подклаждат огъня там където го няма с някакви надежди ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 10 rate down comment 0
baba_meca
преди 2 часа
До: plcЕто на практика какво се случва с ЕС и САЩ като обезценяват парите си. Китай отдавна почна да намалява ДСК на САЩ който държи. А то не са само Китай ами и другите. Дори собствените граждани на тези страни купуват злато и имоти, а не си държат парите в долари и евра. Дългът на тези страни продължават да го купуват под политически диктат банки, пенсионни фондове и други политически зависими, васални държави... но някой който е с суверинитет бяга далече
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 0 rate down comment 1
zelka007turbo
преди 2 часа
До: Repoman ... И каква е поуката притчата , която споделяте с нас ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 8 rate down comment 1
baba_meca
преди 2 часа
До: plcМоже инфлацията да намали дългът, но тава може да не се води неизплащане на дълг, но води до загуба на доверие, репутация. Като другите нямат доверие в теб, като нямаш репутация какво се случва с теб в света на бизнеса? Все пак говорим за пари нали? На хартия всичко е наред, но на практика си фалирал...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 11 rate down comment 2
nkavrakov1982
преди 2 часа
Страхотна новина ,ние тъкмо ще сме в Еврозоната ,БГ банките набутаха милиарди в ипотеки на българите които сега ще плащат като роби
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 7
plc
преди 2 часа
До: RepomanА може и инфлацията да намали реалния дълг ! Историята познава и такива случаи !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 17 rate down comment 2
Repoman
преди 2 часа
Който взема заеми и трупа дългове, рано или късно започва да плаща справедливата цена. Ако не той, то наследниците му. А който работи неуморно, продава продукцията си на другите да я потребяват и живее скромно за да спестява, осигурява на наследниците си добър живот. Е разбира се, ако първите не ги опухат с оръжията купени на кредит.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още