Шнабел: Централните банки може отново да започнат да вдигат лихвите по-рано от очакваното

Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да поддържа разходите по заемите на настоящите нива, като рисковете за инфлация са насочени към ускорението ѝ. Това заяви пред Ройтерс членът на Изпълнителния съвет на финансовата институция Изабел Шнабел.

В интервю, публикувано във вторник, германският представител на паричния орган заяви, че икономиката на Европа се представя добре въпреки търговските сътресения заради митата на американския президент Доналд Тръмп, но че ръстът на цените може да надхвърли прогнозите през следващите години.

„Не виждам причина за по-нататъшно понижение на лихвите в настоящата ситуация“, заяви Шнабел, един от най-ярко изявените „ястреби“* в паричния орган. „Продължавам да вярвам, че митата на САЩ имат инфлационен характер“, добави тя.

Коментарите на Шнабел бяха направени само два дни преди едноседмичния период на мълчание, предшестващ следващото заседание на ЕЦБ, насрочено за 11 септември, отбелязва Bloomberg. Очаква се централните банкери да запазят разходите по заемите без промяна за втори път.

По-късно във вторник Евростат ще публикува първата си оценка за инфлацията в еврозоната през август, като анализаторите очакват леко ускорение до 2,1% от 2% през юли – малко над целта на ЕЦБ.

Изабел Шнабел заяви преди срещата през юли, че вече има „много висока летва“ за по-нататъшно облекчаване на паричната политика – мнение, което оттогава е било подкрепено от няколко нейни колеги. С ръст на цените около 2% и икономика, която продължава да се разширява, те смятат, че лихвите засега са на добро ниво.

Според Шнабел бързо растящите цени на хранителните продукти в САЩ, заедно с търговските мита и експанзивната фискална политика, означават, че балансът на рисковете за инфлацията е „наклонен към повишение“.

Тя отхвърли опасенията за продължително подминаване на целевата инфлация.

„Смятам, че е много малко вероятно да се стигне до отклоняване на инфлационните очаквания в посока надолу, особено след толкова години на прекалено бърза инфлация“, заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Тя посочи във вторник пред Ройтерс, че разходите по заемите в световен мащаб може да започнат да се повишават по-рано от очакваното поради търговията, високите държавни разходи и застаряването на населението.

„Следователно мисля, че моментът, в който централните банки по света ще започнат отново да повишават лихвените проценти, може да настъпи по-рано, отколкото мнозина смятат в момента“, каза тя.

Коментирайки атаките на американския президент Доналд Тръмп срещу Федералния резерв, Изабел Шнабел предупреди, че загубата на автономност на американската централна банка също може да доведе до повишаване на разходите по заемите в световен мащаб.

„Всякакви опити да се подкопае независимостта на централната банка ще доведат до повишение на средносрочните и дългосрочните лихвени проценти“, каза тя. „Ако Федералният резерв загуби независимостта си – а аз много се надявам, че това няма да се случи – това би било много разрушително за световната финансова система и би оказало влияние и върху ЕЦБ“, добави тя.

По-рано днес новият член на Управителния съвет на Европейската централна банка от Австрия Мартин Кохер се застъпи за предпазлив подход при вземането на следващото решение относно лихвените проценти.

„Има различни мнения относно настоящото равнище на лихвените проценти“, заяви той в интервю за информационната агенция APA. „Но някои членове на Съвета се застъпиха за тази предпазливост през следващите седмици и аз определено споделям това мнение“, посочи той.

Този месец Кохер замени Роберт Холцман като гуверньор на Австрийската централна банка. Холцман беше известен с твърдата си позиция по отношение на инфлацията, подчертава Bloomberg.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.