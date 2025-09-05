Икономисти очакват край на пониженията на лихвите от ЕЦБ, инфлацията ще се задържи на 2%

Европейската централна банка (ЕЦБ) е приключила с понижаването на лихвените проценти, като според проучване на Bloomberg новите прогнози потвърждават, че инфлацията ще се задържи в целевия диапазон от 2% в средносрочен план.

Анкетираните от агенцията очакват депозитната лихва да остане на ниво от 2% поне до края на следващата година. Около една четвърт дори предвиждат едно или повече увеличения между юни и декември 2026 г.

През последните седмици централните банкери в региона станаха по-уверени – и по-открити – че осемте понижения с по четвърт процентен пункт на разходите по заемите досега са достатъчни, за да стабилизират инфлацията на или около 2%. Резултатите от анкетата съвпадат с мнението на анализаторите и инвеститорите, които вече не залагат на по-нататъшно облекчаване на паричната политика през тази година.

Самият гуверньор Кристин Лагард заяви, че ЕЦБ, която остави лихвите без промяна през юли, в момента е в добра позиция.

„Засега Управителният съвет може да изчака и да види“ как ще се развие ситуацията, каза Лука Мецомо, ръководител на макроикономическите проучвания в Intesa Sanpaolo. „Но липсата на възстановяване на вътрешното търсене и/или нови негативни външни шокове все още могат да доведат до нови понижения на лихвите по-късно“, добави той.

Повече от две пети от анкетираните икономисти очакват поне едно понижение до края на март. Самият Мецомо предвижда окончателно намаление през декември до 1,75% и казва, че се притеснява, че инфлацията може да се забави прекалено много в средносрочен план.

Респондентите са почти равномерно разделени между опасенията, че инфлацията ще надхвърли или ще остане под целта на ЕЦБ. Макар че мнозинството смята, че ревизия на прогнозата за 2027 г. до ниво от 1,7% почти със сигурност ще доведе до ново понижение на лихвите, това не е сценарий, който те очакват.

Повечето смятат, че прогнозата от юни за ръст на цените от 2% през тази година ще остане в сила и предвиждат повишение на перспективите за 2026 г.

„Предизвикателството за поредно понижение на лихвите изглежда голямо в момента“, коментира Денис Шен, икономист в Scope Ratings. „Не очакваме по-нататъшни понижения през тази година“, посочи експертът.

Анализаторите са по-малко сигурни за посоката, в която се движи икономиката, въпреки че около 40% смятат, че паричната политика на ЕЦБ вече леко подкрепя растежа. Макар че митата върху стоките, изнасяни за САЩ, без съмнение ще понижат търсенето, наличието на търговско споразумение за налози от 15% за европейските доставки е намалило несигурността и може дори да подтикне бизнеса да започне отново да инвестира.

Увеличаването на разходите за отбрана на Стария континент и геополитическото напрежение също имат потенциал да променят икономическата посока на еврозоната.

„Въпреки че търговските споразумения, примирието в Украйна и фискалните предизвикателства са все по-неизбежни, крайните резултати продължават да бъдат несигурни“, заяви Джули Йофе, европейски макростратег в TD Securities. „Все още не е ясно как ще реагира икономиката, което затруднява Управителния съвет на ЕЦБ да бъде уверен в пътя напред.“

Франция е особено уязвима. Перспективата за поредния срив на правителството заплашва да подкопае усилията за справяне с очевидния бюджетен дефицит и увеличава разликата между доходността по френските и германските облигации.

Лагард, която разгневи инвеститорите в началото на мандата си, като заяви, че ЕЦБ „не е тук, за да затваря спредовете“, настоява, че следи „много внимателно“ ситуацията на пазара.

Икономистите, участвали в проучването, прогнозират, че ЕЦБ няма да направи нищо повече от това засега. Само един от тях очаква Управителният съвет да активира инструмент за селективно изкупуване на облигации през следващите 12 месеца.

Друго предизвикателство ще бъде да се попречи на трейдърите, които вече са убедени, че ЕЦБ няма да намали още повече разходите по заемите, да включат увеличения в дневния ред.

Според голяма част от анализаторите ЕЦБ няма да потвърди, че лихвите са достигнали най-ниското си ниво, въпреки че колкото по-дълго представителите ѝ поддържат тази позиция, толкова повече ще я утвърждават.

„С все по-агресивната нагласа на пазара, предизвикателството за ЕЦБ ще бъде да остане изцяло зависима от данните и да дава колкото се може по-малко насоки за бъдещето, като същевременно запази умерената си позиция“, заяви Фабио Балбони, старши икономист за еврозоната в HSBC.

Това би трябвало да помогне на ЕЦБ да предотврати залозите за вдигане на лихвите още през следващата година, което би могло да повиши доходността по облигациите, добави той.