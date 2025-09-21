Китайците имат спестени 23 трилиона долара и малко опции да ги похарчат

Китайските домакиства държат спестявания в размер на 23 трилиона долара, а опциите в какво да инвестират не са много, пише Bloomberg. Според анализатори от BNP Paribas желанието за спестяване в Китай започва да намалява, а една от малкото покупки, която се оценява като заслужаваща си, са акциите.

Goldman Sach отбелязва, че досега малките инвеститори не са движили фондовите пазари. Те обаче могат да бъдат в основата на бичия пазар в прогнозата на анализаторите.Според нея до края на 2026 година китайските домакинства инвестират 350 млрд. долара, което ще предизвика значително оживление на фондовите пазари.

Китайците имат и други опции, но доходността е ограничена

Китайците все още предпочитат да имат пари в брой, но това не носи големи приходи, отбелязват експерти. Не по-добре стоят нещата и с облигациите - правителството не успява да емитира печеливша емисия досега през 2025 година.

Bloomberg посочва, че банките намаляват лихвите - доходността по депозитите в четирите най-големи банки се върна до 1,3% спрямо 2,75% през 2020 година. Депозити, до които потребителите имат непрекъснат достъп, са с лихви от едва 0,05%.

Доскоро китайците инвестираха в недвижими имоти, но много семейства вече имат повече от едно жилище, което започва да ограничава търсенето. Самият президент направи изявления, които да прекъснат практиката. "Жилищата са за живеене, не за спекулации", заяви Си Дзинпин, визирайки високите цени на имотите, което се прие като предупреждение за инвеститорите.

Според оценки на китайски анализатори китайските домакинства държат 58% от богатството си в недвижими имоти. През 2021 година този процент е бил 74 на сто. 15% от богатството си китайците държат в акции и рискови книжа, което е ръст от 6 пр. п. спрямо 2021 година.

Популярни, но не много търсени са застраховките, които китайците търсят заради по-високата доходност от банките. Но и този инструмент започва да губи интереса, соча още данните от проучването на Bloomberg за възможностите за инвестиции за китайците.

Капиталвият контрол ограничава някои опции за китайски инвестиции в чужбина. Домакинствата имат право да държат до 50 хил. долара в чужда валута към края на всяка година. Приходите от вложения в чужбина се облагат с данък в размер на 20%.

Според анализаторите китайците имат избор между неособено атрактивни активи с лесен достъп и доходоносните вложения в чужди активи, които обаче са силно ограничени. Вероятно те ще изберат да инвестират "по средата" - на местните фондови пазари.