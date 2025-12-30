БНБ увеличава инвестиционната си програма със 173% до близо 90 млн. евро за догодина

Разходите за издръжка на Българската народна банка (БНБ) за 2026 г. са предвидени в размер на 178,497 млн. евро, което е намаление от 5,1% спрямо бюджета за тази година. Инвестиционната програма възлиза на 89,991 млн. евро, което представлява увеличение със 173,1% на годишна база. Това пише в годишния отчет на централната банка, който гуверньорът на централната банка Димитър Радев внесе в Народното събрание.

Средствата трябва да осигурят нормалното функциониране на централната банка, включително плавно и сигурно наличнопарично обращение на евробанкнотите и евромонетите, поддържане на тяхното качество и наличност, както и поетапно изтегляне и унищожение на банкнотите и монетите в левове.

Предвидени са и средства за пълноценното участие на БНБ в Евросистемата, включително за координация, обмен на информация и поддържане на телекомуникационни връзки. Основните фактори са осигуряване на адекватна материална и техническа база за функционирането на БНБ като член на Евросистемата, включително изпълнение на Програмата за недвижимите имоти, изграждане на нов касов център във Варна и развитие на информационните системи.

От централната банка напомнят, че бюджетът се финансира изцяло със собствени ресурси, което гарантира финансовата независимост и възможността за изпълнение на основната цел – поддържане на ценовата стабилност, както и на всички функции и задачи, възложени на Банката по националното законодателство и правото на Европейския съюз. С него се обезпечава и изпълнението на ангажиментите на БНБ, които произтичат от участието ѝ в Единния надзорен механизъм, Единния механизъм за преструктуриране, Европейския съвет за системен риск и дейностите на Европейския банков орган.

Цели и задачи на централната банка

Инвестиционната програма за 2026 г. е насочена към поддържане в БНБ на адекватна технологична инфраструктура, в която приоритет имат повишаването на сигурността и оптимизацията на управленските процеси.

Източник: БНБ

Изпълнение на бюджета на БНБ за 2025 г.

При изготвянето на бюджета на централната банка за догодина е взето под внимание изпълнението му за тази година. Очаква се разходите за издръжка да достигнат 174,417 млн. евро, което възлиза на 92,7% от приетия бюджет. Разходите за издръжка на паричното обращение са 93,599 млн. евро, като се очаква да бъдат изразходвани 93,410 млн. евро, или 99,8% от средствата, предвидени в бюджета за 2025 г.

В рамките на тези средства най-съществен дял заемат разходите за отсичане на разменни монети. За производството на нови монети до края на годината се очаква да бъдат изразходвани общо 84,035 млн. евро, в това число 55,804 млн. евро за отсичане на еврови монети и 28,231 млн. евро за отсичане на юбилейни и възпоменателни монети.

За осигуряване на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение през тази година са произведени 10 млн. броя банкноти, като разходите за тях са в размер на 5,811 млн. евро. За осъществяването на емисионно-касовата дейност се планира да бъдат усвоени 2,761 млн. евро, или 93,6% от предвидените средства за консумативи, свързани с обработката на банкноти и монети, и за резервни части за машините, ползвани в емисионно-касовата дейност.

За разходи за материали през 2025 г. са утвърдени 5,488 млн. евро, от които се очаква да бъдат изразходвани 1,873 млн. евро, или 34,1% от средствата, предвидени в бюджета за 2025 г. В тази група разходи са включени разходи за материални запаси, разходи за горива и резервни части за транспорта, разходи за други материали, за канцеларски материали, материали за хигиена и разходи за резервни части за ремонт на дълготрайни активи.

За разходи за външни услуги за 2025 г. са предвидени 19,486 млн. евро, като се очаква изпълнението им да възлезе на 17,495 млн. евро, или 89,8%. С най-голям относителен дял в тази група са разходите за охрана на банковите сгради по договори с главните дирекции „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) и абонаментните такси за поддръжка на софтуерни продукти.

Разходите за персонал са в размер на 43,697 млн. евро, утвърдени в бюджета за 2025 г., като се очаква да бъдат напълно изразходвани до края на годината.

Източник: БНБ

В БНБ прогнозират, че инвестиционната програма на централната банка ще се изпълни 72,8% спрямо разчета, като от предвидените 32,950 млн. евро ще бъдат изразходвани 23,982 млн. евро. В рамките на тези средства най-съществен дял заемат инвестициите за информационни системи на централната банка, които са в размер на 13,004 млн. евро, или 62,4% от предвиденото по показателя за тази година.

От средствата, планирани за придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства и друго оборудване, се очаква да бъдат усвоени 10,594 млн. евро, или 96,2% от предвиденото по показателя за тази година.

Планирани средства в бюджета на БНБ за догодина

Разходите за издръжка на БНБ за 2026 г. са определени на 178,497 млн. евро, като в сравнение с бюджета за 2025 г. размерът им е намален с 9,569 млн. евро, или с 5,1%, което е комбиниран резултат от намалението на планираните средства за разходи, свързани с издръжката на паричното обращение, разходи за материали, както и увеличението на планираните средства за разходи за външни услуги, средства за участие на БНБ в европейските финансови структури, разходи за персонал, разходи за амортизации, други административни разходи и разходи за социална дейност.

Разходите, свързани с издръжката на наличнопаричното обращение, са в размер на 49,937 млн. евро и представляват 28% от общите разходи за издръжка на БНБ за 2026 г., като намаляват спрямо утвърдените средства по бюджета за тази година.

Разходите за нови банкноти са в размер на 511 хил. евро и са намалени с 91,2% спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за тази година. Средствата са предвидени за заплащане на транспорт на банкноти, в случай че е необходимо доставянето на допълнителни количества банкноти в допълнение към вече получените.

Разходите за производство на нови евромонети догодина са намалени с 47,7% спрямо тези за 2025 г. и са в размер на 43,975 млн. евро, в това число 6,534 млн. евро за възпоменателни и колекционерски евромонети в изпълнение на приетата от управителния съвет на БНБ „Монетна програма“.

Планираните разходи за производство и доставка на разменни евромонети са в размер на 37,441 млн. евро, или с 32,9% по-малко спрямо средствата по показателя за 2025 г. Включени са и средства за производство и доставка на разменни евромонети, планирани за емитиране през 2027 г.

За покриване на потребността от разменни евромонети за обслужване на наличнопаричното обращение догодина се предвижда отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 милион броя възпоменателни евромонети с номинал 2 евро. В изпълнение на приетата от ръководството на БНБ програма за емитиране на колекционерски евромонети се предвижда да бъдат отсечени: златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“, сребърна колекционерска монета „125 години електрически трамвай в България“, сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“, сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“ и медна колекционерска монета „150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“. Предвидена е и резервна сребърна монета.

За абонаментно поддържане на техниката са планирани 1,937 млн. евро, които са със 152 хил. евро повече от средствата, утвърдени за 2025 г. Увеличението се дължи главно на нарастването на разходите, предвидени за абонаментна поддръжка на сървъри, техника за обслужване на паричното обращение, комуникационно оборудване, системи за сигурност и др.

Повече пари за заплати на банковия регулатор

Възнагражденията на работещите в БНБ не може да са по-ниски от тези на работещи със сходни функции в банките в страната. Ежегодното проучване за нивата на възнагражденията във финансовите институции и тези на служителите и ръководителите в БНБ констатира изоставане на заплатите на управителния съвет на централната банка спрямо тези на ръководителите в банките в България с 12,12%. Това налага за 2026 г. да има нови месечни възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на ръководството на банковия регулатор, които са съответно 70%, 60% и 20% от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките. Догодина управителят на БНБ ще получава месечно 15 726 евро; за подуправителите са предвидени по 13 480 евро, и за другите членове на управителния съвет по 4493 евро.

За обезпечаване на тези промени в бюджета са заложени допълнително 129 хил. евро. Във връзка с предвиденото в бюджета за 2026 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2026 г. да достигнат, както следва: за група „ръководен персонал“ – 6383 евро, за група „специалисти“ – 3107 евро, и за група „поддържащ персонал“ – 1770 евро.

Източник: БНБ

Догодина БНБ ще организира домакински срещи на съвместни надзорни екипи за „Уникредит Булбанк“ АД, „Банка ДСК“ АД и „Юробанк България“ АД, както и среща с екипа на Country Desk България към ЕЦБ. Планирани са срещи на Управителния комитет по Програмата за техническо сътрудничество за Западните Балкани – трета фаза; Изпълнителния комитет по надзорни политики и регулации и Комитета по надзорна стратегия и риск към ЕЦБ. За целта са необходими разходи в размер на 143 хил. евро.

За участие на представители на БНБ в Комитета за финансови пазари (КФП) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са планирани средства в размер на 33 хил. евро. Във връзка с участие на БНБ в проекти за техническа помощ на ЕСЦБ, в това число в проекта за Западните Балкани, както и за двустранно сътрудничество са планирани средства в размер на 26 хил. евро. За догодина са планирани разходи за участие в Годишната среща на координаторите на Генералния съвет на ЕЦБ и за участие в редакторските групи по изготвяне на Доклад за конвергенцията на ЕЦБ в размер на 11 хил. евро.