С еврото лихвената политика по кредитите в България остава стабилна

След влизането на България в еврозоната лихвената политика по кредитите ще продължи да бъде стабилна. При потребителските кредите ще видим конвергенция между лихвите по кредитите в лева и евро, докато при при ипотечното кредитиране имаме едни от най-ниските лихвени проценти в Европейския съюз. Това каза доц. д-р Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Вероятно ще наблюдаваме, че банките ще имат възможност да използват много по-активно суапови операции. Ще започнем да виждаме и тенденцията, характерна за чужбина с фиксирани лихвени проценти. Ще се предлагат повече такива продукти“, посочи гостът.

По думите на Йоловски банковият сектор е преминал през два критични етапа в хода на прехода към еврото. Първият е бил миграцията на системите – включително картовите – в началото на новата година. В момента тече вторият етап – физическото превалутиране на банкнотите и монетите.

„Темповете вървят според очакванията и прогнозите. По данни от петък в обращение остават около 13 млрд. лв., което е напълно съпоставимо с опита на други държави, въвеждали еврото“, посочи той.

Преходният период стимулира и картовите плащания – тенденция, която се наблюдава още от пандемията, подчерта събседникът.

Освен това още от началото на кампанията за освобождаване на такси за внасяне на левове по сметка миналата година се наблюдава и увеличение на сумите в банковите депозити, каза Йоловски.

Той допълни, че предстои да се види дали средствата ще се задържат в банковата система. Според експерта това би било положителна тенденция, тъй като депозитите носят сигурност и защита.

