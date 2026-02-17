Активите на инвестиционните фондове у нас растат до 13,8 млрд. лева в края на 2025 г.

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на миналата година са над 13,790 млрд. лева. Размерът им се увеличава с близо 2 млрд. лева (16,9%) в сравнение с декември 2024 г. (11,793 млрд. лева) и с 982,3 млн. лева (7,7%) спрямо септември 2025 г. (12,808 млрд. лева). Това показват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на миналата година е 6,1% при 5,8% от БВП към декември 2024 г. и 5,7% към края на септември 2025 година.

Изчисления на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове се увеличават със 130 броя и към края на четвъртото тримесечие на миналата година те са 1758. Чуждестранните са със 126 повече за година и достигат 1592 в края на миналата година. Местните растат с 4 броя до 166.

За три месеца увеличението на фондовете е с 47 броя, като броят на чуждестранните инвестиционни фондове расте с 50 броя до 1592, а местните остават на нивото от 166.

Местните фондове, инвестиращи в акции, са 103, в облигации – 31, а общият брой на балансираните фондове и фондове с инвестиции в недвижими имоти и други е 32 броя.

Размер и структура на активите

От централната банка посочват, че към 31 декември активите на местните инвестиционни фондове достигат 4,233 млрд. лева при 3,713 млрд. лева в края на 2024 г. За година те се увеличават с 519,5 млн. лева (14%), а за три месеца – със 167,4 млн. лева (4,1%).

Към края на четвърто тримесечие на 2025 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, растат с 336,4 млн. лева (14,7%) до 2,629 млрд. лева при 2,292 млрд. лева към декември 2024 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други нарастват с 62,5 млн. лева (11,7%) до 596,3 млн. лева при 533,8 млн. лева година по-рано.

На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 87,1 млн. лева (3,4%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други – с 12,2 млн. лева (2,1%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват за година със 120,5 млн. лева (13,6%) до 1,007 млрд. лева към декември 2025 г. (887,3 млн. лева към края на декември 2024 г.).

В сравнение със септември миналата година активите на фондовете, инвестиращи в облигации, са с 68,1 млн. лева повече (7,3%).

Към края на декември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, е 62,1% при 61,7% към декември 2024 г. и 62,5% към септември миналата година.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 23,8% от общата сума на активите в края на 2025 г. при относителен дял от 23,9% към декември 2024 г. и 23,1% към септември миналата година.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 197,1 млн. лева (12,2%) до 1,808 млрд. лева, тези в акции/дялове на инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) растат със 187,3 млн. лева (15,5%) до 1,396 млрд. лева. Средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 101,1 млн. лева (13,9%) до 826,9 млн. лева.

В сравнение със септември инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 70,1 млн. лв. (4%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ с 62,6 млн.лв. (4,7%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 41,3 млн. лева (5,3%).

В БНБ отчитат, че към края на декември 2025 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 42,7%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33%, и ценни книжа, различни от акции – 19,5%, при съответно 43,4% за акциите и другите форми на собственост, 32,6% за акции/дялове на ИД и ДФ и 19,5% за ценни книжа, различни от акции към края на декември 2024 година. Към септември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 42,8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 32,8% и ценни книжа, различни от акции – 19,3%.

Към края на четвърто тримесечие на миналата година основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 55,7%, и в евро – 37,6%, при съответно 62,8% и 31,5% към декември 2024 година. Към септември активите, деноминирани в български лева са 60,6%, а тези в евро – 33%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на миналата година инвестициите в България се увеличават на годишна база със 121,5 млн. лева (6,5%) до 1,997 млрд. лева при 1,876 млрд. лева към края на декември 2024 г., а в останалите държави от Европейския съюз – с 335,7 млн. лева (23,8%) до 1,746 млрд. лева при 1,410 млрд. лева към края на декември 2024 година.

В сравнение със септември инвестициите в България се увеличават с 50,8 млн. лева (2,6%), а в останалите държави от Европейския съюз със 102 млн. лева (6,2%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 49,5% към декември 2025 г. при 52,9% към края на декември 2024 г. и 50,5% към септември миналата година. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз, към декември 2025 г. е 43,3% при 39,8% към края на декември 2024 г. и 42,6% към септември 2025 година.

Размер и структура на пасивите

Към 31 декември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 9,557 млрд. лева. За една година те се увеличават с 1,477 млрд. лева (18,3%). В сравнение с края на септември, когато бяха 8,742 млрд. лева, размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България растат с 815 млн. лева (9,3%).

В централната банка изчисляват, че по институционални сектори към края на миналата година задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 744,1 млн. лева (14,1%) до 6,030 млрд. лева при 5,286 млрд. лева към декември 2024 г.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, които ги обслужват, се увеличават с 437,4 млн. лева (28,5%) до 1,970 млрд. лева към декември 2025 г. при 1,533 млрд. лева към края на четвърто тримесечие на 2024 година.

Спрямо септември пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 623,4 млн. лева (11,5%), а задълженията към домакинствата са със 121,6 млн. лева (6,6%) повече.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2025 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (63,1%) и домакинствата (20,6%). Към 31 декември 2024 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 65,4% и 19%, а към септември миналата година – 61,8% и 21,2%.

Към края на декември пасивите на местните инвестиционни фондове са 4,233 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 4,219 млрд. лева. Към края на четвъртото тримесечие на 2025 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 4,053 млрд. лева (96,1%), а към сектор Останал свят – 165,5 млн. лева (3,9%).

За една година пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават с 498,4 млн. лева (14%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) нарастват с 20,3 млн. лева (14%).

По институционални сектори задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти към застрахователни компании и пенсионни фондове растат за година с 80,3 млн. лева (7,4%) до 1,158 млрд. лева, а към домакинства – с 322,7 млн. лева (23,5%) до 1,693 млрд. лева.

На тримесечна база задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават със 171,1 млн. лева (4,4%), а към нерезиденти намаляват с 2,2 млн. лева (1,3%).

По институционални сектори пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти от застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват за три месеца с 16 млн. лева (1,4%), а задълженията към резиденти от домакинства са със 106,3 млн. лева (6,7%) повече.

Към 31 декември с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори домакинства (40,1%), застрахователни компании и пенсионни фондове (27,5%) и фирми (9,8%).

Най-големите относителни дялове към декември 2024 г. са съответно 37,1% за домакинства, 29,1% за застрахователни компании и пенсионни фондове и 9,4% за бизнеса.

Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3,9% от общия размер на собствения капитал към декември 2025 г., като се запазва без промяна спрямо декември 2024 г., а през септември 2025 година е 4,1%.