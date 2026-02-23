Уолър от Фед: Решението за лихвите през март зависи от пазара на труда

Решението за лихвените проценти на заседанието на Федералния резерв през март ще зависи от предстоящите данни за пазара на труда, заяви членът на Управителния съвет на централната банка на САЩ Кристофър Уолър, цитиран от Bloomberg.

Според него може да е уместно разходите по заемите да бъдат запазени без промяна, когато Федералната комисия по операциите на открития пазар (FOMC) се събере отново на 17-18 март, в случай че данните за пазара на труда за февруари покажат - както през януари - че низходящите рискове за пазара на труда са намалели.

„Но ако добрите новини от пазара на труда през януари бъдат ревизирани или се окажат временни, това би подкрепило позицията ми от последното заседание, че понижение на основната лихва с 25 базисни пункта е подходящо“, каза той по време на събитие във Вашингтон.

„Към днешна дата оценявам тези два възможни изхода като почти равностойни“, добави финансистът.

„Ако приемем, че базисната инфлация продължава да показва, че сме близо до целта ни от 2%, ключът към определянето на подходящата парична политика ще бъде оценката за пазара на труда“, каза още Уолър.

Той приветства положителните данни от януари, но изрази опасения, че те „може да съдържат повече шум, отколкото сигнал“, особено тъй като ревизиите в доклада показват, че създаването на работни места през 2025 г. е било близо до нулата. Според него това подсказва, че пазарът на труда през 2025 г. е бил „слаб и крехък“.

Бюрото по трудова статистика трябва да публикува доклада за заетостта за февруари на 6 март.

Перспективи за инфлацията

Кристофър Уолър отново заяви, че при оценката си за инфлацията продължава да изключва ефектите от търговските политики на президента Доналд Тръмп.

„Оценявам, че това, което наричам базисна инфлация - без ефекта от митата - е близо до целта“, каза той.

Централният банкер добави, че решението на Върховния съд от петък да отмени значителна част от митата, въведени от Тръмп чрез извънредни правомощия, вероятно няма да окаже съществено влияние върху вижданията му за това как Фед трябва да определя политиката си.

Уолър също така заяви, че засега не вижда изкуствения интелект (AI) да оказва значително влияние върху производителността в икономиката. Според него скорошните силни тенденции могат да се дължат на редица фактори, включително промените в организацията на труда след пандемията от Covid-19.

„Растежът и производителността, които наблюдавахме през последната година или две, не са резултат от AI. Не мисля, че някой от нас вярва, че това е основен двигател на растежа на производителността в обобщените данни”, посочи той.

Балансът на Фед

По време на събитието Кристофър Уолър коментира и баланса на Фед, който възлиза на 6,6 трлн. долара. Той отбеляза, че размерът му е нараснал както заради покупките на активи от страна на централната банка в подкрепа на икономиката по време на кризи, така и поради преминаването към система с „достатъчни“ резерви, при която банките държат повече запази, повишавайки ликвидността във финансовата система.

Кевин Уорш, изборът на Тръмп за следващ председател на Фед, и министърът на финансите Скот Бесънт са сред критиците на размера на този баланс и призовават централната банка да има по-малко присъствие на пазарите.

Уолър заяви, че връщането към режим на „оскъдни“ резерви не е желателно.

„Не искате банките всяка вечер да ровят в диваните, търсейки пари. Това е изключително неефективно и глупаво“, каза той.