ИПИ: Ваучерите за храна са инструмент за по-ниска данъчна тежест

Системата на ваучерите за храна се очертава като най-ефективния законен механизъм за намаляване разликата между брутна и нетна заплата и за ограничаване на сивата икономика. Това показва макроикономическо проучване на тема „Общополезни подобрения в системата за ваучери за храна в България“ на икономиста д-р Красен Станчев и неговия екип от Института за пазарна икономика, възложено от Асоциацията на операторите за ваучери за храна.

Според авторите на проучването ваучерите намаляват данъчната тежест при растящи осигуровки. Данъците и социалните осигуровки растат значително по-бързо от доходите. В този контекст освободените от данъци и осигуровки електронни ваучери за храна по Наредба 7 осигуряват реално и директно облекчение.

При увеличение на стойността на ваучерите до 150-200 евро месечно, облекчението би било най-осезаемо при по-нископлатените служители – групата, която е най-силно засегната от ръста на осигуровките и ценовия натиск, отбелязват експертите от ИПИ.

Те констатират, че системата за ваучери за храна има значителен принос в ограничаването на сивата икономика, тъй като: ваучерите могат да се използват само в България и само в регистрирани по ДДС търговски обекти; всяка покупка с ваучер се отчита официално и се облага с данъци; ваучерите действат като алтернатива на плащанията в брой, които са основен източник на недекларирани продажби.

От ИПИ посочват, че недекларираните продажби на храни и напитки през 2024 г. надхвърлят 3,9 млрд. лв., а през 2025 г. се очакват те да достигнат 4,5 млрд. лв., което означава, че едно на всяко седмо евро в този сегмент не се отчита официално.

Според икономистите ваучерите обаче „изсветляват“ приблизително една трета от този сенчест пазар. Те отчитат, че ваучерната система намалява и т.нар. „ДДС дупка“ в бюджета, която през 2003 г. е била 32,89%, а до 2021 г. е свита над десет пъти – до 3,73%. Днешният обем на ваучерите покрива около една десета от ДДС дефицита.

През миналата година стойността на разпределените ваучери достига 1,6 млрд. лв. за 800 хил. бенефициенти. Тази номинална стойност като част от икономиката е най-висока при въвеждането на системата за ваучери през 2004 г. – 1% от БВП. С растежа на БВП този дял намалява: през 2024 г. той е едва 0,79 % от БВП.

За да се запази ефектът върху доходите, прозрачността и събираемостта на данъците, е необходимо квотата да бъде увеличена минимум до 920 млн. евро, а оптимално – до 1,2 млрд. евро, за да се възстанови делът от 2004 г., съветват от ИПИ.