Два месеца след приемането на еврото почти 4 млрд. лв. остават в населението

87% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., са изтеглени към 27 февруари, съобщава Българската народна банка (БНБ).

Към днешна дата извън касите на БНБ остават 3,9 млрд. лв., уточнява централната банка.

Процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, допълва тя.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия, или разликата между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети) към днешна дата са на обща стойност над 7,5 млрд. евро.

България прие еврото на 1 януари 2026 г., като в първия месец от годината разплащането можеше да се осъществява в лева и в евро. От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в страната.

Гражданите могат да обменят левовете в търговските банки и клоновете на "Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси. Обмяната на левове в БНБ ще се извършва без такси безсрочно.