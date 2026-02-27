IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Два месеца след приемането на еврото почти 4 млрд. лв. остават в населението

Евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност над 7,5 млрд. евро, по данни на БНБ

20:54 | 27.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg
Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

87% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., са изтеглени към 27 февруари, съобщава Българската народна банка (БНБ). 

Към днешна дата извън касите на БНБ остават 3,9 млрд. лв., уточнява централната банка. 

Процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, допълва тя.

Свързани статии

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия, или разликата между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети) към днешна дата са на обща стойност над 7,5 млрд. евро.

България прие еврото на 1 януари 2026 г., като в първия месец от годината разплащането можеше да се осъществява в лева и в евро. От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в страната.

Гражданите могат да обменят левовете в търговските банки и клоновете на "Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси. Обмяната на левове в БНБ ще се извършва без такси безсрочно.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 20:54 | 27.02.26 г.
евро левове БНБ
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Банки и застрахователи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още