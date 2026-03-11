Revolut получава банков лиценз във Великобритания

Revolut Ltd. си издейства банков лиценз във Великобритания, премахвайки основна пречка за глобалното си разширяване, съобщава Bloomberg.

Финтех компанията стартира банкова дейност в Обединеното кралство, след като излиза от така наречената фаза на мобилизация с регулаторните органи. Клиентите в страната ще бъдат преместени в нова организация, Revolut Bank UK Ltd., в рамките на няколко месеца.

Дългоочакваното разрешение ще позволи на Revolut да се състезава по-широкообхватно с конкуренти на местния пазар като Lloyds Banking Group Plc, NatWest Group Plc и Barclays Plc.

Очаква се също така лицензът да отключи допълнителни разрешения в други части на света, особено в САЩ, тъй като финтех компанията се стреми да привлече 100 милиона потребители на 100 пазара.

„Очакваме с нетърпение да представим пълен набор от банкови услуги на милионите ни клиенти в Обединеното кралство, предлагайки същото иновативно изживяване, което вече предоставяме в останалата част на Европа“, заяви Ник Сторонски, главен изпълнителен директор и съосновател на компанията.

Revolut за първи път кандидатства за британски лиценз през 2021 г. и навлезе в така наречения етап на мобилизация през юли 2024 г., действайки като банка с ограничения, докато Английската централна банка (АЦБ) не се увери, че компанията може да действа като пълноправен кредитор. Обикновено регулаторът завършва този процес в рамките на една година, въпреки че това е първият път, когато компания с такъв размер като Revolut иска разрешение.

Получаването на пълен лиценз се превърна в „приоритет номер едно“ за Сторонски, тъй като финтех компанията установи, че дългият преглед на регулаторния орган влияе върху кандидатурите за разрешение в други страни.

Сторонски заяви, че първоначалната философия на компанията да расте бързо и да променя нещата е била грешка.

С пълния лиценз Revolut ще може да предлага на своите 13 милиона клиенти в Обединеното кралство кредитни продукти, които вече са налични в Европа. С лиценз в Обединеното кралство, клиентите на Revolut в страната ще бъдат обхванати и от Схемата за компенсации във финансовите услуги, която защитава депозити до 120 хил. паунда, ако банка фалира.

Решението на АЦБ слага край на дългогодишната сага между регулаторните органи и правителството относно това как да третира една от най-големите и успешни технологични фирми във Великобритания. През това време Revolut достигна оценка от 75 млрд. долара и спечели подкрепата на Nvidia Corp., както и партньорство с OpenAI.

Revolut също така е кандидатствала за банков лиценз в САЩ като част от целта си да се разшири в Америка през 2026 г.