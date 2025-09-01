Теменужка Петкова: Бюджетният дефицит към края на юли е 1,96% от прогнозния БВП

Съгласно Закона за публичните финанси в рамките на днешния ден [понеделник] Министерство на финансите ще публикува окончателните данни за изпълнение на бюджета към края на месец юли 2025 г. Това, което показват данните, е, че приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма са в размер на 46,3 млрд. лв., което е ръст с 5,5 млрд. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Това заяви пред БНТ финансовият министър Теменужка Петкова.

По думите ѝ за този ръст най-голям принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 5,4 млрд. лв., или с 16,7% повече спрямо същото време на миналата година.

"Разходите също бележат ръст. Те са 50,4 млрд. лв., като се увеличават със 17,7%. Всичко това е на база на приети промени в законодателството през предходните години", изтъква Петкова.

Според нея това са поредица от разходи, свързани със задължения към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), които надхвърлят 400 млн. лв. Над 276 млн. лв. са изплатени и на Министерство на транспорта.

Дефицитът към 31 юли е в размер на 4,2 млрд. лв., или 1,96% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.

"Приходите наистина са амбициозни в заложения бюджет за 2025 година, но трябва да кажем защо е така. Защото разходите в предходните години са били наистина свърхамбициозни. Всички тези промени в нормативната уредба, които водят до увеличаване и постоянни разходи по отношение на бюджета, дават отражение в този период", изтъкна финансовият министър.

Петкова подчерта, че приходите от ДДС бележат ръст с 22%, или 1,6 млрд. лева, като забавяне при събирането на този данък има в Агенция "Митници".

Мерките, които "колегите от Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция "Митници" са набелязали вече дават резултати", посочи още тя.

"Срокът, в който тези мерки действат, е силно скъсен с оглед на това, че бюджетът беше приет късно. Част от тези мерки влязоха в сила от 1 май. Това обяснява изоставането по отношение на приходите. Пак казвам, тези приходи са амбициозни, но тази амбиция има своето обяснение - последните 4 години, в които разходите бяха свръх свръхамбициозни", посочи още министърът.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) Петкова заяви, че е даден сериозен старт по отношение на усвояването на средствата и реализацията на проектите. „Така че ние се надяваме и очакваме с голям интерес и полагаме големи усилия приходите, които са заложени в ПУВ по второ и трето плащане, до края на годината да бъдат факт", посочи финансовият министър.

Петкова допълни, че основен фактор по отношение на изпълнение на приходите от бюджета за 2025 г. е свързан с приходите, особено с третото плащане, по ПВУ. Тя увери, че правителството полага "неимоверни усилия да бъдат изпълнени всички ангажименти, свързани с това да получим третото плащане".

По отношение на процедурата за Бюджет 2026 г., тя заяви, че нещата се намират все още на ранен етап.

"Устойчивостта на публичните финанси, спазването на изискванията по отношение на дълг, дефицит, разбира се, че ще бъдат спазени и това е наш приоритет", подчерта тя.

Петкова коментира и ситуацията с Българска банка за развитие (ББР). "Тя е търговска банка, която работи по силата на Закона за кредитните институции. От друга страна, нейната дейност се регулира от специален закон. Съгласно този закон една от основните цели на банката е именно да осигурява финансови инструменти, с които да финансира публични инвестиции, които са от ключово значение за икономиката на страната", разясни министърът.

Петкова изрази надежда, че "всички лоши практики, свързани с ББР, са останали в историята", добавяйки, че целта на увеличаване на капитала на банката е дългосрочна.

Тя отхвърли твърденията, че е премахнат лимитът от 5 млн. лв. по отношение на кредитиране на юридически лица от ББР.