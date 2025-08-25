Любомир Дацов: Икономическата и политическата логика за бюджета не са едно и също нещо

Икономическата логика на бюджета и политическата логика не са едно и също нещо и ако продължи по този начин изпълнението му, той ще катастрофира. За това предупреди пред БНТ финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

„Бюджетът се изпълнява спрямо икономическите показатели добре и колегите спрямо тази икономическа рамка се справят добре от гледна точка на събираемост, но когато е реално да съберете 10 милиарда, а сте написали, че ще съберете 12 милиарда, те няма откъде да дойдат. Това си е вече политическо пожелание, за да вържете този бюджет за определени политически цели“, анализира ситуацията във финансите на държавата той.

Дефицити и липса на реформи

Дацов е категоричен, че ако бюджетът продължи по този начин, той ще катастрофира. Той посочи и липсата на реформи и най-вече структурни мерки, за които са необходими от 7-8 месеца до година и половина, за да има ефект от прилагането им.

По думите на финансиста прегряването на пазара на труда се случва от няколко години и е подсилено от вдигането на заплати от правителството в определени сектори като МВР.

Дацов е убеден, че за страната ни е политически успех предстоящото влизане в еврозоната, но смята, че още през юни и юли политиците „трябваше да кажат какви са приоритетите за следващата година, защото в края на октомври трябва да се представят техническите цифри на Бюджет 2026 г.“.

„Този бюджет беше направен като преходен бюджет, поне според твърденията на правителството, доколкото те обещаха, че ще коригират политиката на по-предишните правителства“, коментира Дацов и напомни, че състоянието на публичните финанси в предишните 3-4 години силно се влоши.

Той изтъкна, че основният проблем, който съществува в момента е, че „ще имаме дефицити“. „Трябва да имаме дефицит не по-голям от около 1% от БВП, а ние в момента, ако трябва да изпълним всички разходи в бюджета, които са заложени, ще имаме 5-6% дефицит. Казвам го най-съзнателно, защото в момента се случва онова, което беше казано в началото“, коментира финансистът.

Според него изпълнението на приходите е добро, но "то е добро спрямо икономическите показатели, а не спрямо това, което е записано в бюджета". „За бюджета всички знаем, пък и ние го написахме като Фискален съвет, че част от приходите бяха абсолютно пожелателни. Ако имаш възможност да направиш 100 единици, няма как да направиш 150. Затова в момента изпълнението на бюджета си върви точно такова, каквото трябва да бъде. Дори ефективността е малко повишена, т.е. колегите в Националната агенция за приходите и в митниците си вършат относително добре работата“, добави Дацов.

Той обясни, че за да влезем в разходната част на този бюджет, ще трябва да се възползваме от дерогацията за военните разходи, т.е. от 3% дефицитът ще стане към 4-4,1% от БВП в края на годината.

Инициативата „Магазин за хората“

Любомир Дацов е на мнение, че без реформа в земеделието, субсидиите са неефективни. Това той обясни по повод инициативата „Магазин за хората“, която цели да не позволи неоснователно да поскъпват храните за потребителите у нас.

„Чудя се изобщо как може да дискутираме закон (Закон за веригата на доставки - бел.ред.) и как изобщо правителството си позволява да пуска закон, който много ясно противоречи на законодателството на Европейския съюз“, каза финансистът. Според него „не му е работа на Министерство на земеделието да преразпределя печалби (през посочения законопроект), след като това засяга различни сектори. „Една реформа няма в сектора на земеделието!“, категоричен е той и добави, че решение трябва да търси Министерството на икономиката. Той дори смята, че законът е преписан от стар закон за наркопите и го определи като лобистки.

„Защо в България се произвежда малко, но скъпо, е основен въпрос. Защо в редица земеделски сектори българското производство е 30-40%? Дори ако погледнем съседна Сърбия с нейните проблеми, в определени области те имат вътрешно задоволяване. При всичките тези субсидии, които се изливат в нашето селско стопанство, ние не можем да отговорим защо са толкова неефективни нещата. Тоест парите видимо отиват не там където, където трябва. Бих казал, че този закон е открито лобиране на определен брой хора, а не на всички земеделци“, подчерта Дацов.

По думите му може да се разпознаят текстовете, които са писани от определени хора и определени организации, които „20 години продължават да пишат тези закони и все някой друг им е виновен“.

Ръст на цените

Финансистът отбеляза, че в световен мащаб има недостиг на храни и се очаква още по-голямо повишение на цените. „Всъщност вече се случва, особено в потреблението на месата. Китай става все по-голям и по-голям на този пазар. Последните данни на Световната организация за храните (ФАО) показват, че с 6,6% са се увеличили цените на храните спрямо същия период на миналата година. Всички прогнози са, че цените на храните ще се увеличават заради изменението в климата, нарастването на населението, фрактурирането на храните и така нататък. Тоест, ако ние искаме по някакъв начин да неутрализираме пазара, той трябва да е максимално отворен и конкурентноспособен, а у нас вместо това въвеждаме регулации“, обясни Любомир Дацов.

Той даде пример с пазара на агнешкото месо, който е най-активен преди Великден. „Въпреки че българското производството на агнета не може да задоволи търсенето, в този период се задейства граничният контрол, от институциите се спират камиони и т.н. Това е така просто защото пазарът на агнешко в България е почти монополен“, смята финансистът.

Той даде и друг пример: „Ние имаме супер ефективно производство на свинско месо. Хората, които са в този бизнес, са много добри, но регулациите са направени така, че никой друг, освен който има промишлено производство, да не може да произвежда свинско. Тоест няма как само промишленото производство да задоволи това търсене“.