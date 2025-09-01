Италия отвръща на критиката на Франция, че прилага „фискален дъмпинг“

Италия и Франция спорят относно конкуренцията при данъците в рамките на Европейския съюз (ЕС), което отново разпали дебата дали страните от блока не търсят икономически предимства за сметка на своите конкуренти, пише Bloomberg.

Френският премиер Франсоа Байру, който е подложен на натиск преди вота на доверие на 8 септември относно планираните бюджетни съкращения, обвини Италия, че „следва политика на фискален дъмпинг“.

Кабинетът на италианския премиер Джорджа Мелони отговори с необичаен упрек, в който определя твърдението на Байру „напълно безпочвено“.

Така нареченият фискален дъмпинг, при който дадена държава намалява данъците, за да привлече чуждестранни инвестиции, е една от водещите теми в ЕС. Данъчното облагане е от компетенциите на националните правителства, а не на блока.

В Италия мерките включват стимули за богатите да плащат данъците си в Италия в замяна на плосък данък върху активите и доходите им.

Планът на Италия привлече богати личности от Великобритания, както и редица заможни емигранти – от мениджъри на хедж фондове до бивши изпълнителни директори и милиардери от Близкия изток. Законът включва и данъчни облекчения за наследници.

Мерките, въведени от правителството на премиера Матео Ренци през 2016 г., бяха едновременно приветствани и критикувани. Но ползите за икономиката като цяло остават трудни за проследяване.

В отговор на Байру кабинетът на Мелони публикува изявление, в което се казва, че икономиката на Италия е привлекателна и се представя по-добре от другите „благодарение на стабилността и доверието в нашата страна“.

„Италия не прилага мерки за неоправдано фискално фаворизиране, за да привлече европейски компании“, се посочва в изявлението.

Тези коментари рискуват да подновят напрежението между Рим и Париж, което беше разпалено от неотдавнашен сблъсък между френския президент Еманюел Макрон и италианския вицепремиер Матео Салвини относно подхода на Европа в подкрепа на Украйна. Париж привика посланика на Италия след забележките на Салвини.

Преди това Мелони и Макрон успяха да подобрят отношенията си и да се сближат по ключови въпроси, включително Украйна.

Коментарите на Байру са „олицетворение на френското политическо объркване и провала на Макрон, който като европейски лидер се оказва задължен да критикува европейските си партньори ежемесечно“, посочва в интервю Марко Оснато, ръководител на икономическия отдел в партията на Мелони „Италиански братя“. „Франция би трябвало да се замисли върху собственото си поведение, вместо да обвинява другите“.