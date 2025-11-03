Работодателите критикуваха остро намеренията за вдигане на данъчно-осигурителната тежест

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за реалистични срокове и публични обсъждания на проекта на държавния бюджет за 2026 година, преди той да бъде внесен в Народното събрание, както и за оттегляне на намеренията за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест. Това се посочва в писмо на АОБР до вицепремиера Томислав Дончев и до министъра на финансите Теменужка Петкова, публикувано на интернет страницата на организацията.

Работодателските организации призовават управляващото мнозинство и всички заинтересовани страни да възстановят социалния диалог и да търсят решения чрез реформи и повишаване на ефективността, а не чрез нови данъчни и осигурителни тежести върху бизнеса и гражданите.

Страната ни се нуждае от предвидимост, стабилност и партньорство, а не от импулсивни решения, взети зад затворени врати, заявяват работодателите.

АОБР изразява категорично несъгласие с практиката проектът на държавния бюджет да се изпраща за становища в последния момент, с часове за становища вместо разумни срокове.

"В конкретния случай едва в късните часове на 3 ноември получихме проектите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Това не е държавническо поведение, а неглижиране на социалния диалог и ролята на социално-икономическите партньори", се казва в писмото.

В него се изтъква, че дори цялата административна мощ на държавата (с 145 802 щатни бройки към 31.12.2024 г., според Интегрираната информационна система на държавната администрация) едва ли би подготвила качествени позиции в подобни "часови" рамки.

От АОБР посочват, че още на 16 септември са предложили среща с екипа на Министерство на финансите за преглед на изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. и за обсъждане на подготовката и основните параметри по бюджетната процедура за 2026 г. Това предложение беше напълно игнорирано, с което ни бе практически отказано да водим разговори, въпреки обещанията на управляващите за предвидима бизнес среда, насърчаваща инвестиции и икономически растеж, пишат работодателите.

"Предвид гореизложеното, стигаме до заключение, че абсурдно късите срокове (под 24 часа за заседание на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и едва денонощие преди заседанието на НСТС) не са "техническа" грешка, а съзнателно използван инструмент за заобикаляне на обществения дебат. Това е напълно неприемливо – единствено широката публичност и реалното обществено обсъждане могат да гарантират, че е направен поне опит за търсене на консенсус по въпроси, които засягат българския бизнес и българските граждани", посочват от АОБР.

Същевременно от АОБР изтъкват, че категорично се противопоставят на отказа от реформи и на липсата на мерки за ефективност на публичните разходи, както и на отстъплението от многократно заявения ангажимент за непромяна на данъчно-осигурителната система.

АОБР определя като "крайно неприемливо" повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (над 10 процента ръст на разходите за фонд "Пенсии") и удвояването на данъка върху дивидентите. Според асоциацията тези промени ще доведат до "верига от необратими процеси: отлив на инвестиции, ръст на сивата икономика, влошаване на конкурентоспособността, ускоряване на инфлацията и забавяне на икономическия растеж", което в крайна сметка ще намали, а не да увеличи приходите в бюджета.