Капиталовите печалби и доходите от лихви на пазар beam няма да се облагат с данъци

Капиталовите печалби от сделки и доходите от лихви на пазара за растеж beam на Българска фондова борса (БФБ) ще бъдат освободени от данъчно облагане при същите условия като тези на регулирания пазар на борсата.

Това става възможно след приетите законодателни текстове, заложени в удължителния закон за държавния бюджет, който ще действа през 2026 г. Предстои приетият закон да бъде обнародван в Държавен вестник и да влезе в сила от 1 януари 2026 г., съобщават от оператора.

С промените в данъчното законодателство, които се осъществяват с преходните и заключителни разпоредби на гласуваните текстове, капиталовите печалби от сделки с финансови инструменти, сключени на пазарите за растеж, ще бъдат освободени от данък.

Доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, допуснати за търговия на пазара за растеж, също няма да подлежат на данъчно облагане.

Промените надграждат пилотния режим на данъчни облекчения, който действаше от 01.01.2021 г. до 31.12.2025 г., като целта е той да бъде постоянно действащ, считано от 01 януари 2026 г.

Промяната ще подкрепи развитието на пазара за растеж като източник на финансиране за бизнеса, посочват от борсата.

