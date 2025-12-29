Дългов калкулатор: Дългът на България расте с 85,43 лева в секунда

България е една от най-стабилните икономики в Европейския съюз от гледна точка на дълга. В края на 2025 г., в последната секунда от годината, публичният дълг трябва да бъде 62 791 140 000 лева. Държавният и държавногарантираният дълг нараства с 13,71 млрд. лева през 2025 г. спрямо края на 2024 г.

Днес беше официално представен „Дългов калкулатор“ - аналитичен инструмент, който дава прозрачна визуализация в реално време на тежестта от публичния дълг в България. Калкулаторът позволява да се проследи динамиката на дълга както в абсолютна стойност, така и като процент от БВП, да се сравняват тенденции в европейски контекст и да се анализират последиците от бюджетната политика през годините.

Става дума за специален сайт, в който в реално време може да се следи колко задължения трупа България. Според данните тази година дългът на страната се увеличава с точно 85,43 лв. в секунда.

Втората половина на 2025 г. показва, че държавният дълг на България е едва около 26,3% от БВП, което я поставя сред страните с най-ниско съотношение в целия Европейски съюз. Това е значително под средното равнище за ЕС (81,9% от БВП) и еврозоната (88,2%) — показатели, които нарастват през годината.

Страни като Гърция (151,2%), Италия (138,3%) и Франция (115,8%) продължават да имат задължение значително над средното за ЕС, което подсказва по-големи рискове и натиск върху финансовата стабилност в условия на глобални икономически предизвикателства.

Въпреки че средните нива на дълг в ЕС и еврозоната леко нарастват през 2025 г., България успява да запази ниско ниво благодарение на устойчиво бюджетно управление, което й дава относително пространство за развитие на икономическите политики. Важният въпрос е дали това ще се запази след премахването на валутния борд и влизането в еврозоната, посочват анализаторите.

Инструментът предоставя важно разграничение между макроикономическите тенденции в Европа и позицията на България, която може да се използва за информиран дебат относно бъдещи политически решения, коментира Стоян Панчев, икономист от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП).

Макс Баклаян, финансов експерт и изпълнителен директор на Tavex, допълва, че „Дългов калкулатор“ не само отчита текущи данни, но и улеснява визуалното разбиране на сложни икономически зависимости, което е полезно както за експерти, така и за по-широка аудитория.

С инструмент като „Дългов калкулатор“ общественият дебат за публичните финанси може да се води на база обективни, разбираеми и сравними данни, което подпомага както вземането на решения в публичния сектор, така и финансовата грамотност сред гражданите.

Дълговият калкулатор е част от експозицията на Музей „Пазител на стойност“ в Пловдив.