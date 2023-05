Растежът при тетера се противопоставя на мудната търговия – което го прави още по-желан

Способността на криптовалутата тетер да увеличава пазарната си капитализация, докато търгуваните криптообеми остават потиснати допълнително разпалва мистерията около водещия стейбълкойн, пише Bloomberg.

Това е мнението на компанията за проучвания Kaiko, която отбелязва, че тазгодишното увеличение на пазарната капитализация няма голяма връзка с обемите като цяло, „което е съмнително, като се има предвид, че основното приложение за този стейбълкойн е търговията“.

От структурата зад стейбълкойна не са отговорили незабавно на запитване за коментар.

Монетата, известна като USDT, поддържа паритет с щатския долар и пазарната ѝ оценка се равнява на 82,9 млрд. долара, показват данни на CoinMarketCap. Сумата достигна пик от 83 млрд. долара миналия май, когато крахът на конкурентния стейбълкойн тера накара инвеститорите да се отдръпнат от криптосектора като цяло.

В миналото наблюдатели са повдигали въпроса за това дали тетер наистина е подкрепен достатъчно с резерви, за да оправдае паритета си, и какъв е съставът на тези резерви. През 2021 г. компанията Tether постигна споразумение с Ню Йорк във връзка с обвинения за смесване на средства с различен произход и лъжа за състоянието на резервите пред инвеститорите – от Tether обаче не са признали никаква вина.

Why is #USDT's market cap approaching all time highs?

Trade volume on both CEXs and DEXs has been relatively stagnant since the bull run.

Because trading is Tether's dominant use case, one would expect a positive correlation. pic.twitter.com/ABicEc9owe