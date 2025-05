„Продай през май“, или защо биткойна може би го грози разпродажба този месец

Поскъпването на биткойна по-рано миналата седмица накара трейдърите да се фокусират върху цена от 100 хил. долара през идните дни – еуфория, която може да се окаже краткотрайна през май, пише CoinDesk в анализ.

„Исторически следващите няколко месеца са слаби за финансовите пазари, като много инвеститори се придържат към максимата „Продай през май и си върви“ (Sell in May and Walk Away), посочва Джеф Мей, главен оперативен директор на BTSE, пред CoinDesk.

Въпреки това пазарите се представят значително по-слабо през последните няколко месеца и тази година може да се окаже обратна на тенденцията, като биткойнът стигна 97 хил. долара, а други акции на растежа се възстановяват през последните няколко седмици, прогнозира още той. Слабите данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ през изминалата седмица сигнализират за известен риск, посочи анализаторът. Той допълва, че още един доклад за отрицателен растеж на БВП следващото тримесечие ще е знак за рецесия, но евентуално намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв може да помогне за възстановяването.

Поговорката „Продай през май и си върви“ е стара максима, прилагана на традиционните финансови пазари. Тя предполага, че инвеститорите трябва да продават притежанията си в началото на май и да се върнат на пазара около ноември. Идеята е, че капиталовите пазари не се представят добре през лятото заради ниските търгувани обеми, намалената институционална активност и историческите данни за възвръщаемостта.

Максимата може да бъде проследена още от ранните дни на Лондонската фондова борса и оригинално е гласяла: „Продай през май и си върви, върни се на деня на св. Леджър“, имайки предвид конното състезание в средата на септември St Leger Stakes.

Какво показват данните?

Исторически американският фондов пазар показва по-слабо представяне от май до октомври, отколкото от ноември до април, което прави стратегията правило за някои инвеститори.

Биткойнът също показва някои сезонни модели, които често са повлияни от макроциклите, потоците институционален капитал и настроенията като цяло. Според данни на CoinGlass представянето на монетата през май е било отрицателно или сподавено в последно време.

През 2021 г. биткойнът поевтиня с 35% през май, един от най-лошите му месеци за годината. През 2022 г. май отново беше отрицателен за цената със спад от 15%. През 2023 г. представянето на токена стигна до леко положително, но като цяло бе сподавено, отразявайки слабата волатилност. Миналата година през май криптовалутата отчете ръст от 11%, а през 2019 г. с цели 52% - по-скоро изключение от останалите месеци след 2018 г.

В същото време червените месеци май са следвани от още понижения и през юни, показват данните, като четири от последните пет такива месеца са били на червено.

Тези модели не гарантират бъдещо представяне, но предполагат, че криптопазарът може би все повече реагира на същите макро- и сезонни настроения като акциите, особено с навлизането в сектора на повече институционален капитал.

Предупредителни знаци

Трейдърите може и да станат по-предпазливи заради историческата сезонност на цените и отслабващата инерция след силните ралита през първото тримесечие. Алткойните, най-вече мемекойните, може да се окажат особено уязвими, като се имат предвид скорошните им ралита, в чиято основа бе само разпаленият интерес.

„От 50-те S&P 500 отчита среден ръст от едва 1,8% от май до октомври, като положителната възвръщаемост е около 65% от тези шестмесечни периоди – много под по-силното представяне, наблюдавано от ноември до април“, коментира Вугар Узи Зейд, главен оперативен директор на криптоборсата Bitget, за CoinDesk.

През последните 12 години средната възвръщаемост за второто тримесечие (април-юни) на биткойна е 26%, но медианната е едва 7,5% - знак за представяне, базирано на еднократни ефекти и подновяваща се волатилност.

До третото тримесечие (юли-септември) средната стойност пада до 6%, а медианната става леко отрицателна, което предполага модел на изтощение след второто тримесечие или консолидиране, допълва Зейд.

Тази сезонност предполага предпазливост с идването на май, предупреждава той. „Исторически четвъртото тримесечие отбелязва най-силния период за биткойна, като средната възвръщаемост е 85,4%, а медианната е 52,3%“, посочва той.

Накратко, въпреки че календарът на Wall Street не е обвързващ за криптовалутите, пазарната психология все пак реагира на съществуващите наративи и „Продай през май“ може да се превърне в самореализиращо се пророчество.