Уайоминг стана първият американски щат със собствен стейбълкойн

Уайоминг пусна дългоочаквания си стейбълкойн, създаден да предлага незабавни трансакции и по-ниски такси за потребители и бизнеса. Това е поредната стъпка на американския щат в усилията му да привлече компании от сектора на дигиталните активи, предава Bloomberg.

Frontier Stable Token (FRNT) ще бъде обезпечен с щатски долари и краткосрочни държавни облигации. Wyoming Stable Token Commission работи с LayerZero за издаването на токените. Резервите зад FRNT се управляват от Franklin Advisers, с финансов одит и месечни потвърждения от The Network Firm. Стейбълкойнът ще бъде достъпен в блокчейн мрежите Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, Optimism, Polygon и Solana.

Уайоминг е първият щат, който издава собствен стейбълкойн, след като обяви плановете си за това миналата година. Пускането на дигиталния актив се случва малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа първия федерален закон за регулиране на стейбълкойните - исторически момент, който се очаква да насърчи както големи технологични компании, така и строго регулирани институции като банките да обмислят издаването на собствени токени.

Уайоминг работи за утвърждаване в криптоиндустрията вече близо десет години. От 2016 г. насам щатът е приел над 45 закона, свързани с криптовалутите.

Криптоборсата Kraken, регистрирана в Уайоминг, ще бъде една от първите платформи, които ще предлагат FRNT за търговия в Solana.