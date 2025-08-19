IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Уайоминг стана първият американски щат със собствен стейбълкойн

Frontier Stable Token (FRNT) ще бъде обезпечен с щатски долари и краткосрочни държавни облигации

18:40 | 19.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Уайоминг пусна дългоочаквания си стейбълкойн, създаден да предлага незабавни трансакции и по-ниски такси за потребители и бизнеса. Това е поредната стъпка на американския щат в усилията му да привлече компании от сектора на дигиталните активи, предава Bloomberg.

Frontier Stable Token (FRNT) ще бъде обезпечен с щатски долари и краткосрочни държавни облигации. Wyoming Stable Token Commission работи с LayerZero за издаването на токените. Резервите зад FRNT се управляват от Franklin Advisers, с финансов одит и месечни потвърждения от The Network Firm. Стейбълкойнът ще бъде достъпен в блокчейн мрежите Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, Optimism, Polygon и Solana.

Уайоминг е първият щат, който издава собствен стейбълкойн, след като обяви плановете си за това миналата година. Пускането на дигиталния актив се случва малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа първия федерален закон за регулиране на стейбълкойните - исторически момент, който се очаква да насърчи както големи технологични компании, така и строго регулирани институции като банките да обмислят издаването на собствени токени.

Свързани статии

Уайоминг работи за утвърждаване в криптоиндустрията вече близо десет години. От 2016 г. насам щатът е приел над 45 закона, свързани с криптовалутите.

Криптоборсата Kraken, регистрирана в Уайоминг, ще бъде една от първите платформи, които ще предлагат FRNT за търговия в Solana.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:41 | 19.08.25 г.
стейбълкойн Уайоминг
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Криптопазар и дигитални активи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още