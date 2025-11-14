Брюксел иска европейският пазарен регулатор да поеме надзора над криптосектора

Европейската комисия иска от пазарния си регулатор да поеме и надзора върху криптобизнеса в блока, съобщава Bloomberg.

Чернови на планове, разпространявани от европейски представители, предлагат Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да упражнява директен надзор над всички доставчици на криптоуслуги. Службата също така ще отговаря и за разрешенията за нови бизнеси.

Към момента криптофирмите трябва да получат разрешение за извършване на дейност в поне една държава членка в рамките на закона за криптоактивите MiCA. След като веднъж го получат, компаниите могат да извършват дейност навсякъде в блока.

Предложенията на ЕК, които не са финални, настояват ESMA да запази възможността да делегира задължения на местните власти, където това е възможно.

Предложенията също така трябва да бъдат договорени в Европейския парламент и съвета на държавите членки. От комисията са отказали коментар за Bloomberg.

„Преотварянето на MiCA на този етап ще донесе правна несигурност, риск от забавяне на процеса по упълномощяване и ще отклони внимание и ресурси от практическата задача на последователното прилагане“, посочва Роберт Копитш, генерален секретар на лобистката група Blockchain for Europe.

По думите му националните регулатори имат по-близък ангажимент на ежедневна основа с фирмите, допълвайки трансграничния надзор на ESMA. „Ако в бъдеще ЕС реши да разглежда по-централизирани модели на надзор, това трябва да бъде направено на основата на конкретен опит и доказателства, събрани през първите години на приложение на MiCA“, допълва той.

И макар нов пазар като този на криптоактивите да би бил добър тест за поемане на повече отговорности от страна на ESMA, „това са трудни времена, като се има предвид къде се намираме с приложението, че да сменяме целта“, коментира Андрю Уитуърт, основател на консултантската компания Global Policy, която работи с криптокомпании и регулатори. Той посочва също, че ESMA ще се нуждае от повече ресурси, за да поеме допълнителната работа от местните регулатори.

Планът е част от по-широките усилия на европейските законодатели за централизиран контрол на пазара, включително възлагайки на ESMA пряк надзор на клирингови къщи, депозитари и платформи за търговия. Предложението, подкрепяно най-силно от Франция и европейските институции, създаде противоречия у някои страни членки, които не са склонни да се разделят с част от правомощията си, а компаниите се притесняват, че това може да значи още правила за спазване.

Предложението за промени е факт, след като националните регулатори на Франция, Австрия и Италия през септември призоваха ESMA да започне да надзирава директно водещи криптокомпании, докато по-малките бизнеси трябваше да останат под местната юрисдикция.