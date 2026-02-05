Биткойнът е на поне 15-месечно дъно и продължава да лети надолу

Цената на биткойна се оказа под прага от 72 хил. долара за първи път от поне 15 месеца на фона на отказа от риск, обхващащ все по-широкия пазар, съобщава Bloomberg.

Най-голямата криптовалута в света по пазарна капитализация продължава да е в низходяща спирала, изтривайки 42% от стойността си спрямо пика на цената си от октомври миналата година. Минути преди 12:30 ч. биткойнът се разменя за 71 522 долара, което е понижение от 6% за денонощието. Това е най-ниското му равнище поне от 6 ноември 2024 г. – денят след като Доналд Тръмп бе преизбран за президент.

„Пазарът в момента навигира „криза на вярата“, посочва Шълян Тен, управляващ партньор на Monarq Asset Management.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Докато по-ранните етапи на разпродажбите бяха обусловени от ликвидации, специфични за криптовалутите, последният натиск е свързан с по-широк стрес сред различни активи.

Пазарите навлязоха в период на синхронизирани разпродажби в сряда, като Nasdaq 100 се понижи с повече от 2%, а загубите се разпространиха към софтуера, производителите на чипове и други чувствителни към лихвените проценти части на фондовия пазар.

„Настроенията към криптовалутите в момента са на територията на изключителния страх“, посочва Андрю Ту, ръководител на отдела за бизнес развитие в криптомаркетмейкъра Efficient Frontier. „Ако [цената от] 72 хил. доалра не се задържи за биткойна, е много вероятно да достигнем 68 хил. долара и потенциално дори да се върнем до най-ниските нива от 2024 г. след първоначалното рали“, допълва той.

Потоците към биткойн борсово търгуваните фондове, листнати в САЩ, остават нестабилни. След като в понеделник налице беше около 562 млн. долара нетен приток на капитал, инвеститорите изтеглиха 272 млн. долара във вторник, според данни, събрани от Bloomberg.

Скептицизмът относно ролята на биткойн като сигурно убежище по време на пазарен стрес нараства. Цената на токена е спаднала с около 17% тази година, а по-широкият криптопазар е загубил над 460 милиарда долара стойност през последната седмица.