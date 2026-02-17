Цената на биткойна търси посока след 4 седмици на понижения

Цената на биткойна се опитва да намери ясна посока, след като записа четвърта поредна седмична загуба, съобщава Bloomberg.

Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация завърши неделята със спад за седмицата от 2,6%, изтривайки малкото си възстановяване, което за кратко я изпрати до цена от близо 71 хил. долара в събота. Минути преди 8:30 ч. българско време монетата се разменя за 68 324 долара, което е почти без изменение за последното денонощие.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Етерът обаче поскъпва по-осезаемо с процент до 1977 долара.

Цената на биткойна се понижи с над 40% спрямо рекордния си връх от близо 127 хил. долара през октомври, пропускайки възможността да се възползва от поскъпването при златото и ценните книжа. По-широкият криптопазар е изтрил 2 трлн. долара от оценката си за същия период, според данни на CoinGecko. Във вторник пазарната капитализация възлиза на 2,42 трлн. долара.

Отслабването на токена накара някои анализатори да се запитат дали цените са достигнали дъно.

Седмично изменение в цената на биткойна. Графика: Bloomberg LP

„Големият въпрос, който вълнува всички, е дали криптовалутата е достигнала дъното, или има още движение надолу на хоризонта“, пише в бележка Грег Магадини, директор на звеното за деривати в Amberdata. Настроенията около акциите на компаниите за съхранение на дигитални активи и парите, вливащи се към или от спот биткойн борсово търгуваните фондове (ETF), ще бъдат ключови показатели за наблюдение, допълва той.

Поевтиняването на биткойна започна с голяма разпродажба на 10 октомври, когато бяха ликвидирани милиарди долари в криптозалози. Оттогава инвеститорите са изтеглили над 8,4 млрд. долара от листнати в САЩ спот биткойн ETF-и, според данни, събрани от Bloomberg.

Въпреки това някои анализатори смятат, че техническата картина оставя място за възстановяване.

„Докато биткойнът се държи над 200-седмичната пълзяща средна от 58 239 долара – ниво, което успешно защити преди две седмици – остава възможност за възстановяване към първоначалното ниво на съпротива от 73 до 75 хил. долара“, посочва Тони Сикамор, анализатор в IG Australia.

Биткойнът направи няколко опита да се изкачи над прага от 69 хил. долара в понеделник, който се заформя като ключова бариера на съпротива сред инвеститорите. В резултат тази възходяща тенденция е „прекалено крехка, за да се разчита на нея“, посочва Алекс Купцикевич, главен пазарен анализатор на FxPro.