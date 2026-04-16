Амбициите на Иран придобиват нова форма с плащането на криптотакси за Ормузкия проток

Докато крехкото прекратяване на огъня между САЩ и Иран придобива някаква форма, Техеран даде знак, че плащанията в дигитална валута трябва да бъдат част от всяка система за таксуване на кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Логиката е ясна: токените не могат лесно да бъдат конфискувани при санкции, пише Bloomberg.

Според участниците на криптопазара планът изглежда неработещ чрез законови канали. И все пак търсенето разкри инфраструктура за заобикаляне на санкции, която е по-голяма и по-трудна за овладяване от западните правоприлагащи органи, отколкото която и да е отделна система за таксуване.

Financial Times съобщи по-рано този месец, че Иран ще изисква плащания в биткойни, позовавайки се на говорител на иранския съюз на износителите на петрол. Bloomberg по-рано съобщи, че се изискват плащания в юани или стейбълкойни, позовавайки се на участници от корабоплавателната индустрия.

TRM Labs, компания за блокчейн анализи, заяви, че иранското законодателство разрешава използването на „цифрови валути“, преминаващи през вътрешно лицензирани субекти – част от рамка, предназначена да гарантира, че държавата може да наблюдава и насочва криптопотоците, вместо да разчита на външни мрежи, които не контролира.

Практическите пречки обаче са огромни.

„Корабните компании вече са под доста засилен надзор в световен мащаб, като се има предвид, че са във високорискова индустрия“, посочва Джейк Островскис, ръководител на извънборсовата търговия в Wintermute, един от най-големите криптовалутни маркет мейкъри. Ако има риск от санкции, никое бюро няма да работи с тях, коментира още той.

Идеята за таксуване на преминаването през Ормузкия проток показва в каква степен криптовалутата е станала част от финансовата архитектура на санкционираната държава – и амбициите ѝ това да продължи.

Криптоекосистемата на Иран достигна 7,8 млрд. долара миналата година, според фирмата за блокчейн анализи Chainalysis. По време на пика на криптодобива държавата е добивала биткойни и ги е продавала на централната банка, за да плаща за внос, заобикаляйки деноминираните в долари системи, според фирмата за данни Elliptic.

Според Chainalysis Иранската революционна гвардия се е сдобила с над 3 млрд. долара чрез мрежи за цифрови активи миналата година, което представлява над половината от стойността на криптовалутите, получени от ирански структури през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Инфраструктурата на Иранската революционна гвардия за придвижване на криптовалути се е разширила бързо. Към началото на 2025 г. са били идентифицирани портфейли, свързани с хутите, които са извършвали дейност на стойност близо 1 млрд. долара в рамките на по-малко от година, според Chainalysis. През януари Министерството на финансите на САЩ санкционира две борси, регистрирани във Великобритания, за подпомагане на дейност със стейбълкойни, свързана с IRGC, на стойност приблизително 1 млрд. долара, според TRM Labs – първата подобна мярка, свързана с IRGC.

Плащанията, чрез които се заобикалят санкции, обикновено разчитат на слоеве посредници, за да създадат дистанция между платеца и санкционираната организация. Официална такса, събирана от посредник, свързан с Революционната гвардия, не би предложила такова прикритие.

Трудността, казват криптотрейдърите, е свързана главно с основните корабни компании – много от които са регистрирани на западните борси и подлежат на строги режими за съответствие – които за първи път ще трябва да придобият криптовалута и да я прехвърлят на санкциониран контрагент. Операторите, които вече са свикнали да работят в сивите зони на санкциите, може да се сблъскат с по-малко препятствия, но дори те биха извършвали плащания в система, в която няма да имат възможност да си измият ръцете с довода, че не са знаели.

Институционалните криптоплатформи извършват надлежна проверка на корпоративните клиенти, включително искайки информация относно предназначението на средствата. Алтернативата – офшорни, нерегулирани брокери, готови да обменят пари в брой срещу биткойн – съществува, но крие свои рискове.

Прозрачността на самата блокчейн система утежнява проблема. „Независимо дали [използват] стейбълкойни или биткойни, всичко е в публични регистри“, казва Бохан Дзиен, старши трейдър на деривати във FalconX, брокерска компания за цифрови активи. „В крайна сметка хората ще могат да видят този трансфер“, допълва той. Дори обмяната на криптовалутата в използваема валута изисква контрагент, готов да приема цифрови токени, посочва Дзиен.

Рич Розенблум, съосновател на фирмата за криптотърговия и инвестиции GSR и бивш ръководител на търговията със суров петрол в Goldman Sachs, посочва, че ще има разлика в зависимост от това кой извършва транспорта. Компаниите, които вече са част от така наречения сенчест флот, може и вече да имат биткойни. Но за традиционните оператори входната точка би била криптоборса или извънборсов дилър – и повечето регулирани борси биха сигнализирали или блокирали трансакция към ирански контрагент.

Стандартен супертанкер, превозващ приблизително 2 млн. барела суров петрол, може да се окаже принуден да плати такса от около 2 млн. долара за преминаване – плащане, което, според криптотрейдърите, може лесно да се извърши през борса или извънборсов дилър.

„Но повечето борси не биха искали потребител да изпраща средства към Иран“, посочва Розенблум. „Те биха могли да ги купят (токените за плащането, бел. ред.), да ги свалят от борсата и след това да ги изпратят от собствения си портфейл“, допълва той.

С други думи, инфраструктурата за извършване на плащането съществува, но използването ѝ би изисквало традиционните корабни компании да излязат извън периметъра на съответствие, който борсите трябва да прилагат.

Всичко това изглежда малко неловко на фона на прегръдката между Вашингтон и дигиталните финанси. Миналата година САЩ подписаха първото си всеобхватно законодателство за стейбълкойните в опит да се разшири обхватът на долара към новото поколение платежни системи. Но същата инфраструктура, която се стремят да наложат, вече е вградена в операциите за заобикаляне на санкции от главните противници на САЩ.

Иронията обаче може да е двупосочна. Стейбълкойните – инструментът, който е толкова полезен на Революционната гвардия заради стабилността заради долара и скоростта, която предлага – може да се окажат и най-уязвими. Трансакциите се извършват в публични регистри, които могат да бъдат наблюдавани и в някои случаи замразени от емитентите на токени.

„Със стейбълкойните започвате да разбирате по-добре как функционират тези мрежи – можете да изобразите графично взаимосвързаността на прокси операторите на Революционната гвардия“, казва Андрю Фиърман, ръководител на отдела за проучвания на националната сигурност в Chainalysis. „Това дава повече възможности на правоприлагащите органи да замразят тези средства“, допълва той.

Предизвикателството е, че Революционната гвардия получава стейбълкойни на вторичния пазар – чрез обменни сметки и незаконни мрежи – а не директно от емитенти, което прави откриването им по-трудно, а правоприлагането догонващо. „Тази дейност не е търговия на първичния пазар“, казва Фиърман. „Емитентите не издават активите директно на тези страни. Те ги получават чрез по-нови сметки на борси или незаконни мрежи“, обяснява той.

Ако САЩ в крайна сметка разделят приходите от такси с Иран за преминаването през Ормузкия проток – ход, който президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля – това би могло потенциално да направи процеса на плащане по-лесен. Но Службата за контрол на чуждестранните активи и Министерството на енергетиката вероятно ще трябва да разработят схема за плащане за изпращачите на стоките, отбелязва Розенблум.

„Иран винаги е търсил начини да избегне санкциите и да излезе извън финансовата система на САЩ и това стана още по-ключово след конфликта“, коментира Ари Редборд, международен ръководител на звеното за политики и държавни въпроси на TRM Labs. „Това се вписва в по-широк модел на взаимодействие с други санкционирани или съюзени с тях участници, включително Русия и Китай, които търсят алтернативни начини за плащане извън западната финансова система“, посочва още.